Лесное – Вильхивцы – 3:1. Дубль Шестакова. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. ФК «Лесное» провел поединок с ФК «Вильхивцы».

ФК «Лесное» активно начал поединок. Сергей Шестаков забил на 6-й и 8-й минутах. А на 12-й минуте Александр Калинин сделал счет 3:0.

Гости довольно быстро отыграли один мяч. На 19-й минуте забил Дмитрий Шостак. Однако этим и ограничились.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Лесное – Вильхивцы – 3:1

Голы: Шестаков, 6, 8, Калинин, 12 – Шостак, 19

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча