Украина. Вторая лига15 сентября 2025, 16:21
Лесное – Вильхивцы – 3:1. Дубль Шестакова. Видео голов и обзор матча
Все голы в матче команды забили за первые 19 минут
Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. ФК «Лесное» провел поединок с ФК «Вильхивцы».
ФК «Лесное» активно начал поединок. Сергей Шестаков забил на 6-й и 8-й минутах. А на 12-й минуте Александр Калинин сделал счет 3:0.
Гости довольно быстро отыграли один мяч. На 19-й минуте забил Дмитрий Шостак. Однако этим и ограничились.
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября
Лесное – Вильхивцы – 3:1
Голы: Шестаков, 6, 8, Калинин, 12 – Шостак, 19
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шостак (Вильхивцы).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Калинин (Лесное).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (Лесное).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (Лесное).
