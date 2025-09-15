Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лесное – Вильхивцы – 3:1. Дубль Шестакова. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Лесное
14.09.2025 12:00 – FT 3 : 1
Вильхивцы
Украина. Вторая лига
Лесное – Вильхивцы – 3:1. Дубль Шестакова. Видео голов и обзор матча

Все голы в матче команды забили за первые 19 минут

ФК Лесное

Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. ФК «Лесное» провел поединок с ФК «Вильхивцы».

ФК «Лесное» активно начал поединок. Сергей Шестаков забил на 6-й и 8-й минутах. А на 12-й минуте Александр Калинин сделал счет 3:0.

Гости довольно быстро отыграли один мяч. На 19-й минуте забил Дмитрий Шостак. Однако этим и ограничились.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Лесное – Вильхивцы – 3:1

Голы: Шестаков, 6, 8, Калинин, 12 – Шостак, 19

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шостак (Вильхивцы).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Калинин (Лесное).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (Лесное).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (Лесное).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
