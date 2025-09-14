Лидеры группы А одержали победы. Результаты 8-го тура Второй лиги

В воскресенье, 14 сентября, во Второй лиге прошли матчи 8-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков. И в каждом из них забивали не менее трех мячей.

«Самбор-Нива-2» на выезде обыграла аутсайдера группы А «Реал Фарму» и возглавила турнирную таблицу. ФК «Лесное» ведет погоню за лидером.

«Скала 1911» со счетом 6:1 разгромила винницкую «Ниву». В семи матчах команда забила 24 мяча.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2

Голы: Шихалеев, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55

Лесное – Вильхивцы – 3:1

Голы: Шестаков, 6, 8, Калинин, 12 – Шостак, 19

Черноморец-2 – Чайка – 2:4

Голы: Жоао Нето, 44, Кратов, 74 (пенальти) – Вечурко, 51, Овчарук, 63, 77 (пенальти), Баранов, 79

Скала 1911 – Нива Винница – 6:1

Голы: Жумига, 1, 6, Гудзинский, 8, Николишин, 27, Лисовик, 29, Фесенко, 40 – Побережец, 69

Ужгород – Атлет – 3:1

Голы: Антошин, 20, 31, Вишневский, 24 – Бабич, 90+1

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Реал Фарма – Самбор-Нива-2

Лесное – Вильхивцы

Черноморец-2 – Чайка

Скала 1911 – Нива Винница

Ужгород – Атлет