Лидеры группы А одержали победы. Результаты 8-го тура Второй лиги
Команды порадовали результативным футболом
В воскресенье, 14 сентября, во Второй лиге прошли матчи 8-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков. И в каждом из них забивали не менее трех мячей.
«Самбор-Нива-2» на выезде обыграла аутсайдера группы А «Реал Фарму» и возглавила турнирную таблицу. ФК «Лесное» ведет погоню за лидером.
«Скала 1911» со счетом 6:1 разгромила винницкую «Ниву». В семи матчах команда забила 24 мяча.
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября
Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2
Голы: Шихалеев, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55
Лесное – Вильхивцы – 3:1
Голы: Шестаков, 6, 8, Калинин, 12 – Шостак, 19
Черноморец-2 – Чайка – 2:4
Голы: Жоао Нето, 44, Кратов, 74 (пенальти) – Вечурко, 51, Овчарук, 63, 77 (пенальти), Баранов, 79
Скала 1911 – Нива Винница – 6:1
Голы: Жумига, 1, 6, Гудзинский, 8, Николишин, 27, Лисовик, 29, Фесенко, 40 – Побережец, 69
Ужгород – Атлет – 3:1
Голы: Антошин, 20, 31, Вишневский, 24 – Бабич, 90+1
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Реал Фарма – Самбор-Нива-2
Лесное – Вильхивцы
Черноморец-2 – Чайка
Скала 1911 – Нива Винница
Ужгород – Атлет
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Худший матч дончан с начала работы Турана
Тренер прокомментировал киевское дерби