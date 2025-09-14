14.09.2025 12:30 - : -
Украина. Вторая лига14 сентября 2025, 10:20 | Обновлено 14 сентября 2025, 10:24
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги
14 сентября пройдут матчи 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября 2025
- 11:30. «Реал-Фарма» – «Нива-2» Тернополь
- 12:00. «Лесное» – «Ольховцы»
- 12:30. «Черноморец-2» – «Чайка»
- 13:30. «Скала-1911» – «Нива» Винница
- 14:30. «Ужгород» – «Атлет» Киев
11:30. «Реал-Фарма» – «Нива-2» Тернополь
12:30. «Черноморец-2» – «Чайка»
13:30. «Скала-1911» – «Нива» Винница
14:30. «Ужгород» – «Атлет» Киев
