Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Черноморец-2
14.09.2025 12:30 - : -
Чайка
Украина. Вторая лига
14 сентября 2025, 10:20 | Обновлено 14 сентября 2025, 10:24
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги

ФК Нива Винница

14 сентября пройдут матчи 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября 2025

  • 11:30. «Реал-Фарма» – «Нива-2» Тернополь
  • 12:00. «Лесное» – «Ольховцы»
  • 12:30. «Черноморец-2» – «Чайка»
  • 13:30. «Скала-1911» – «Нива» Винница
  • 14:30. «Ужгород» – «Атлет» Киев

11:30. «Реал-Фарма» – «Нива-2» Тернополь

12:30. «Черноморец-2» – «Чайка»

13:30. «Скала-1911» – «Нива» Винница

14:30. «Ужгород» – «Атлет» Киев

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
