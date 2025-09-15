Черноморец-2 – Чайка – 2:4. Два пенальти. Видео голов и обзор матча
Команды забили пять мячей во втором тайме
Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Чайка» в результативном поединке обыграла «Черноморец-2».
«Черноморец-2» открыл счет в конце первого тайма. Автором первого забитого в матче мяча стал Жоао Нето.
А вот после перерыва команды разошлись и забили на двоих пять мячей, два из которых с пенальти. В голевой перестрелке победила «Чайка».
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября
Черноморец-2 – Чайка – 2:4
Голы: Жоао Нето, 44, Кратов, 74 (пенальти) – Вечурко, 51, Овчарук, 63, 77 (пенальти), Баранов, 79
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
