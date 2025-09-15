Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черноморец-2 – Чайка – 2:4. Два пенальти. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Черноморец-2
14.09.2025 12:30 – FT 2 : 4
Чайка
Украина. Вторая лига
Черноморец-2 – Чайка – 2:4. Два пенальти. Видео голов и обзор матча

Команды забили пять мячей во втором тайме

Черноморец-2 – Чайка – 2:4. Два пенальти. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Чайка» в результативном поединке обыграла «Черноморец-2».

«Черноморец-2» открыл счет в конце первого тайма. Автором первого забитого в матче мяча стал Жоао Нето.

А вот после перерыва команды разошлись и забили на двоих пять мячей, два из которых с пенальти. В голевой перестрелке победила «Чайка».

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Черноморец-2 – Чайка – 2:4

Голы: Жоао Нето, 44, Кратов, 74 (пенальти) – Вечурко, 51, Овчарук, 63, 77 (пенальти), Баранов, 79

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Баранов (Чайка).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Валентин Овчарук (Чайка).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Магомед Кратов (Черноморец-2).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Овчарук (Чайка).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Вечурко (Чайка).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Жоао Нето (Черноморец-2).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Черноморец-2 Одесса Чайка Петропавловская Борщаговка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
