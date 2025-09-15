Ястремская проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA. Сколько у Элины?
В обновленном рейтинге Даяна занимает 32-е место
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 32) проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA.
Даяна стала четвертой украинкой, которой удалось достичь этой отметки после Элины Свитолиной (568), Леси Цуренко (233) и Алены Бондаренко (WTА 227).
Ястремская впервые попала в топ-50 в январе 2019 года. За почти семь лет украинка дважды покидала и дважды возвращалась в первую пятидесятку.
Украинки, которые провели 200 или более недель в топ-50 рейтинга WTA
- Элина Свитолина – 568
- Леся Цуренко – 233
- Алена Бондаренко – 227
- Даяна Ястремская – 200
