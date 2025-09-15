Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Ястремская проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA. Сколько у Элины?

В обновленном рейтинге Даяна занимает 32-е место

Ястремская проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA. Сколько у Элины?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 32) проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA.

Даяна стала четвертой украинкой, которой удалось достичь этой отметки после Элины Свитолиной (568), Леси Цуренко (233) и Алены Бондаренко (WTА 227).

Ястремская впервые попала в топ-50 в январе 2019 года. За почти семь лет украинка дважды покидала и дважды возвращалась в первую пятидесятку.

Украинки, которые провели 200 или более недель в топ-50 рейтинга WTA

  1. Элина Свитолина – 568
  2. Леся Цуренко – 233
  3. Алена Бондаренко – 227
  4. Даяна Ястремская – 200
Даяна Ястремская Алена Бондаренко Элина Свитолина Леся Цуренко рейтинг WTA
