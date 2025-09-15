Ястремская проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA. Сколько у Элины?

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 32) проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA.

Даяна стала четвертой украинкой, которой удалось достичь этой отметки после Элины Свитолиной (568), Леси Цуренко (233) и Алены Бондаренко (WTА 227).

Ястремская впервые попала в топ-50 в январе 2019 года. За почти семь лет украинка дважды покидала и дважды возвращалась в первую пятидесятку.

Украинки, которые провели 200 или более недель в топ-50 рейтинга WTA