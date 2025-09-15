Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?
Элина осталась на 13-м месте, Марта опустилась на 26-е, Даяна Ястремская теперь 32-я
15 сентября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей неделе девушки разыграли трофеи турниров WTA 500 в Гвадалахаре и WTA 250 в Сан-Паулу.
Победительницей пятисотника в Мексике стала 17-летняя американка Ива Йович. Она поднялась на 37 позиций, дебютировала в топ-50 и теперь идет 36-й.
Чемпионка в Сан-Паулу Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона прибавила 83 места – юная француженка занимает 131-е место.
В первой десятке никаких изменений не произошло. Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, следом за ней идут Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мирра Андреева.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место. Марта Костюк потеряла одну позицию и теперь идет 26-й.
Прибавила одну строчку Даяна Ястремская – она 32-я. Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Леся Цуренко опустились в рейтинге.
Личный рекорд установила Александра Олейникова, которая улучшила 12 мест и сейчас идет 162-й в мире. Небольшой прогресс также и у Анастасии Соболевой.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге WTA лучшей теннисисткой Украины является Людмила Киченок, которая занимает 32-е место.
В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (55-я) и Марта Костюк (79-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег поддержал волейболистов национальной команды
С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги