Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?
WTA
15 сентября 2025, 14:01 |
0

Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?

Элина осталась на 13-м месте, Марта опустилась на 26-е, Даяна Ястремская теперь 32-я

Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

15 сентября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей неделе девушки разыграли трофеи турниров WTA 500 в Гвадалахаре и WTA 250 в Сан-Паулу.

Победительницей пятисотника в Мексике стала 17-летняя американка Ива Йович. Она поднялась на 37 позиций, дебютировала в топ-50 и теперь идет 36-й.

Чемпионка в Сан-Паулу Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона прибавила 83 места – юная француженка занимает 131-е место.

В первой десятке никаких изменений не произошло. Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, следом за ней идут Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мирра Андреева.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место. Марта Костюк потеряла одну позицию и теперь идет 26-й.

Прибавила одну строчку Даяна Ястремская – она 32-я. Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Леся Цуренко опустились в рейтинге.

Личный рекорд установила Александра Олейникова, которая улучшила 12 мест и сейчас идет 162-й в мире. Небольшой прогресс также и у Анастасии Соболевой.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA лучшей теннисисткой Украины является Людмила Киченок, которая занимает 32-е место.

В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (55-я) и Марта Костюк (79-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

