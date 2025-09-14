Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Она ушла с 0:5 в 1-м круге. 216-я ракетка выиграла титул WTA 250 в Бразилии
14 сентября 2025, 22:49
Она ушла с 0:5 в 1-м круге. 216-я ракетка выиграла титул WTA 250 в Бразилии

Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона в двух сетах одолела Джанис Тджен в финале

WTA. Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона

19-летня французская теннисистка Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (WTA 214) завоевала трофей на хардовом турнире WTA 250 в Сан-Паулу, Бразилия.

В финале француженка в двух сетах переиграла представительницу Индонезии Джанис Тджен (WTA 130) за 1 час и 27 минут.

WTA 250 Сан-Паулу. Хард, финал

Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция) – Джанис Тджен (Индонезия) – 6:3, 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц.

Помимо Тджен, Тианцоа в Бразилии также одолела Ану-Софию Санчес, Викторию Родригес, Панну Удварди и Ренату Сарасуа. В первом раунде против Санчес Ракотоманга Раджаона отыгралась с 0:5 в третьем сете, а также ушла с трех матчболов.

Тианцоа впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Кроме того, она лишь в третий раз выступила в основной сетке турнира WTA.

По теме:
Трофей турнира WTA 250 в Сан-Паулу разыграют 130-я и 214-я ракетки мира
Индонезийская звезда тенниса впервые вышла в полуфинал на уровне Тура
Впервые теннисистка 2010 года рождения выиграла матч в основе турнира WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
