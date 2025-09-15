17-летняя американка на пятисотнике в Гвадалахаре завоевала дебютный трофей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
15 сентября 2025, 02:05 | Обновлено 15 сентября 2025, 02:07
Ива Йович в финале соревнований WTA 500 в Мексике одолела Эмилиану Аранго

Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

17-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 73) завоевала трофей хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В финале американка в двух сетах переиграла Эмилиану Аранго (WTA 86) за 1 час и 34 минуты.

WTA 500 Гвадалахара. Хард. Финал

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Ива Йович (США) – 4:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Йович, помимо Аранго, на пути к трофею переиграла Катажину Каву, Камилу Осорио, Викторию Хименес Касинцеву и Николу Бартункову. За пять матчей Ива провела более 10 часов на корте, а в четвертьфинале с Касинцевой отыграла матчбол на тай-брейке в решающей партии.

Йович впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура и завоевала дебютный трофей.

В обновленном рейтинге WTA Ива займет 36-е место. Ровно год назад она была 290-й ракеткой мира.

