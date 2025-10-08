Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Первые три сеяные и заменившая Анисимову Йович продолжают борьбу
На хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) определены все участницы 1/8 финала.
Выступления на тысячнике продолжают первые три сеяные: Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф. Соболенко обыграла Ребекку Шрамкову, Свентек разгромила Марию Боузкову, а Гауфф справилась с Моюкой Утидзимой.
Заменившая четвертую сеяную Аманду Анисимову Ива Йович, который получила статус лаки-лузера, стартовала в основной сетке с победы на Джессикой Бузас Манейро.
Помимо Арины, Иги и Коко, в третий раунд Уханя прошли еще три представительницы топ-10 рейтинга WTA: Джессика Пегула, Жасмин Паолини и Елена Рыбакина.
WTA 1000 Ухань. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [16]
Линда Носкова – Елена Рыбакина [8]
Ива Йович [LL] – Катерина Синякова [Q]
Екатерина Александрова [9] – Джессика Пегула [6]
Нижняя часть сетки
Лаура Зигемунд – Магдалена Френх
Чжан Шуай [WC] – Коко Гауфф [3]
Жасмин Паолини [7] – Клара Таусон [10]
Белинда Бенчич [13] – Ига Свентек [2]
