Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
WTA
08 октября 2025, 19:33 |
188
1

Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане

Первые три сеяные и заменившая Анисимову Йович продолжают борьбу

08 октября 2025, 19:33 |
188
1 Comments
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

На хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) определены все участницы 1/8 финала.

Выступления на тысячнике продолжают первые три сеяные: Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф. Соболенко обыграла Ребекку Шрамкову, Свентек разгромила Марию Боузкову, а Гауфф справилась с Моюкой Утидзимой.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Заменившая четвертую сеяную Аманду Анисимову Ива Йович, который получила статус лаки-лузера, стартовала в основной сетке с победы на Джессикой Бузас Манейро.

Помимо Арины, Иги и Коко, в третий раунд Уханя прошли еще три представительницы топ-10 рейтинга WTA: Джессика Пегула, Жасмин Паолини и Елена Рыбакина.

WTA 1000 Ухань. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [16]
Линда Носкова – Елена Рыбакина [8]

Ива Йович [LL] – Катерина Синякова [Q]
Екатерина Александрова [9] – Джессика Пегула [6]

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Магдалена Френх
Чжан Шуай [WC] – Коко Гауфф [3]

Жасмин Паолини [7] – Клара Таусон [10]
Белинда Бенчич [13] – Ига Свентек [2]

По теме:
Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире
Л. Киченок / Перес – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. «Нейтралка» во всей «красе»: Андреева «устала» от этого тенниса
WTA Ухань Арина Соболенко Людмила Самсонова Линда Носкова Елена Рыбакина Ива Йович Катерина Синякова Екатерина Александрова Джессика Пегула Лаура Зигемунд Магдалена Френх Чжан Шуай Коко Гауфф Жасмин Паолини Клара Таусон Белинда Бенчич Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста
Футбол | 08 октября 2025, 18:44 4
Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста
Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста

Иван Пицан повесил перчатки на гвоздь

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Футбол | 08 октября 2025, 04:24 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 08:19
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде
Теннис | 08.10.2025, 06:25
ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде
ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xoxol
Напишите пожалуйста про Даниила, он сегодня класно отжигал) 
Ответить
0
Популярные новости
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 2
Футбол
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем