Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане

На хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) определены все участницы 1/8 финала.

Выступления на тысячнике продолжают первые три сеяные: Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф. Соболенко обыграла Ребекку Шрамкову, Свентек разгромила Марию Боузкову, а Гауфф справилась с Моюкой Утидзимой.

Заменившая четвертую сеяную Аманду Анисимову Ива Йович, который получила статус лаки-лузера, стартовала в основной сетке с победы на Джессикой Бузас Манейро.

Помимо Арины, Иги и Коко, в третий раунд Уханя прошли еще три представительницы топ-10 рейтинга WTA: Джессика Пегула, Жасмин Паолини и Елена Рыбакина.

WTA 1000 Ухань. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [16]

Линда Носкова – Елена Рыбакина [8]

Ива Йович [LL] – Катерина Синякова [Q]

Екатерина Александрова [9] – Джессика Пегула [6]

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Магдалена Френх

Чжан Шуай [WC] – Коко Гауфф [3]

Жасмин Паолини [7] – Клара Таусон [10]

Белинда Бенчич [13] – Ига Свентек [2]