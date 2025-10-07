Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпионка тысячника в Пекине снялась с турнира в Ухане. Известна причина
WTA
07 октября 2025, 14:25 |
164
0

Чемпионка тысячника в Пекине снялась с турнира в Ухане. Известна причина

Аманда Анисимова пропустит соревнования WTA 1000 из-за травмы икры

Чемпионка тысячника в Пекине снялась с турнира в Ухане. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова из США не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

Анисимова снялась с тысячника из-за травмы икры на левой ноги. 5 октября она выиграла трофей на соревнованиях идентичной категории в Пекине.

Вместо Анисимовой в основную сетку как лаки-лузер попала 17-летняя Ива Йович, которая в финале отбора проиграла Варваре Грачевой. Ива стартует в Ухане сразу же со второго круга, где выйдет на корт против Джессики Бузас Манейро.

Анисимова в 2025 году еще выступит на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, который пройдет на первой неделе ноября. Аманда квалифицировалась на WTA Finals во время турнира в Пекине.

По теме:
Костюк / Данилович – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аманда Анисимова Ива Йович WTA Ухань травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
