Чемпионка тысячника в Пекине снялась с турнира в Ухане. Известна причина

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова из США не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

Анисимова снялась с тысячника из-за травмы икры на левой ноги. 5 октября она выиграла трофей на соревнованиях идентичной категории в Пекине.

Вместо Анисимовой в основную сетку как лаки-лузер попала 17-летняя Ива Йович, которая в финале отбора проиграла Варваре Грачевой. Ива стартует в Ухане сразу же со второго круга, где выйдет на корт против Джессики Бузас Манейро.

Анисимова в 2025 году еще выступит на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, который пройдет на первой неделе ноября. Аманда квалифицировалась на WTA Finals во время турнира в Пекине.