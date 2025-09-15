120 миллионов евро. Ман Юнайтед готов сделать топ-трансфер
Карлос Балеба привлекает внимание «красных дьяволов»
Камерунский полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, английский гранд нацелился на подписание 21-летнего полузащитника. «Брайтон» намерен получить за своего футболиста 120 миллионов евро, «красные дьяволы» готовы заплатить эту сумму.
В прошедшем сезоне Карлос Балеба провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» активно интересуется игроком сборной Украины.
