Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 сентября 2025, 15:40 | Обновлено 15 сентября 2025, 16:35
120 миллионов евро. Ман Юнайтед готов сделать топ-трансфер

Карлос Балеба привлекает внимание «красных дьяволов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба

Камерунский полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, английский гранд нацелился на подписание 21-летнего полузащитника. «Брайтон» намерен получить за своего футболиста 120 миллионов евро, «красные дьяволы» готовы заплатить эту сумму.

В прошедшем сезоне Карлос Балеба провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» активно интересуется игроком сборной Украины.

Карлос Балеба Манчестер Юнайтед Брайтон трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Football Insider
Andrew заDOOMчивый
120 лямов, это  аттракцион неслыханной щедрости
Перець
якщо куплять будуть долбанатами бо вже накупили на 250 млн а толку
