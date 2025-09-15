Источник: Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком сборной Украины

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который на клубном уровне выступает за «Брентфорд», может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

По информации источника, кандидатуру Егора серьезно рассматривает английский Манчестер Юнайтед.«Красные дьяволы» рассматривают его как усиление проблемной опорной зоны.

Сообщается, что 21-летний украинец уже долгое время находится в поле зрения манкунианцев. Брентфорд готов начать переговоры по предложению от 30 млн фунтов стерлингов.

Ярмолюк перебрался в АПЛ летом 2022 года из СК Днепр-1 за 1,5 млн. евро. В текущем сезоне провел за пчел 5 матчей во всех турнирах. Его контракт с Брентфордом действует до 30 июня 2031 года.