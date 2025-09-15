Рубен АМОРИМ: «Мы до сих пор строим команду, а уже нужно выигрывать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал разгромное поражение команды в манчестерском дерби (0:3)

О голах, которых можно было избежать

«Если посмотреть на эти голы – мы могли избежать их. Это была самая большая разница. Мы можем сыграть лучше, особенно в моменте со вторым голом. Мы пропустили голы, которых можно было избежать. Главная разница заключалась в том, что мы не реализовали моменты в контратаках. Во втором тайме они действовали лучше на переходах, и мы пострадали от этого.

Мы можем играть лучше – это очевидно. Но опять же: в третьем голе – недостаток качества во взаимодействии, игроки не знали, кто идет на мяч, в результате соперник остался свободным и забил. В первом моменте Доку оказался среди четырех наших игроков, но мы не сыграли агрессивно. Мяч отскочил и попал в Фоден.

Во втором тайме мы начали хорошо, но пропустили после вброса аута, потому что слишком поспешили вернуть мяч. Надо было закрыть пространство, а затем прессинговать, а оставили двух игроков один в один. Лени Йоро сыграл не с той позиции, маленький пас, небольшой рывок – и Голанд забил.

Затем у нас был шанс вернуться в игру после удара Брайана Мбеумо, но вратарь [Доннарумма] совершил великолепный сейв. Вот такие мелочи и решили результат».

О стиле игры

«В таких матчах нужно быть идеальными, а мы сегодня таковыми не были. Фрустрация та же – нам нужно слишком много шансов, чтобы забить. Есть над чем работать. Против топ-команд решают мелочи. В определенные моменты соперник был лучше нас, и поэтому в конце осталось плохое чувство».

О стиле соперника

«Это всегда один и тот же вопрос. Они [«Сити»] играют четырьмя в центре, у нас трое центральных защитников и два полузащитника. Но вы видите, что Мбеумо часто действует внутри, рядом с Сешкой – поэтому разговор о количестве полузащитников не имеет смысла.

Первый гол: Доку получает мяч, разворачивается и проходит в штрафную. Второй тайм мы начали хорошо с двумя полузащитниками, контролировали игру, но после аута пропустили. Потом, когда пытались открыть игру, у Мбеумо был момент, Амад давил с фланга – но небольшая ошибка, и Голанд получил пространство. Это не о количестве полузащитников.

Многие команды играли здесь пятью полузащитниками и страдали больше, чем мы. «Юнайтед» тоже раньше играл здесь со многими полузащитниками и не создавал больше шансов. Потому дело не в этом. Мы варьируем схему – иногда с пятью защитниками, иногда с пятью полузащитниками. Это зависит от соперника».

Об отсутствии результата

«Мы играли против тренера [Гвардиолы], выигравшего семь титулов АПЛ. Мы только строим, стараемся противостоять таким командам. Не собираюсь оправдываться – мы должны быть лучше.

В прошлом сезоне мы сыграли вничью и выиграли против «Сити». Сегодня в определенных моментах были немного лучше, но мелкие детали решили все не в нашу пользу. Мы строим команду, но нужно выигрывать».

О желаниях игроков

«Я не счастлив, но не видел ни одного игрока, который не отдал бы максимум. Остальное – моя ответственность. Иногда я чувствую, что мы могли больше бегать, но не сегодня.

Когда я чувствую, что команда могла отдать больше в плане усилий – я расстроен. Но сегодня этого не было. Это моя вина, а не их. Когда что-то не удается – это моя вина. Я принимаю это.

Я знаю, что нашим фанам тяжело, но усилия команда отдала полностью. А вот в игре, в интеллекте, в деталях – да, мы можем добавить, и это моя работа».