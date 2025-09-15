Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ди Мария вошел в список лучших голеадоров чемпионата Аргентины 2025
Аргентина
15 сентября 2025, 13:59 | Обновлено 15 сентября 2025, 14:11
79
0

Ди Мария вошел в список лучших голеадоров чемпионата Аргентины 2025

Больше голов, чем у Анхеля в турнире, имеет только один игрок

15 сентября 2025, 13:59 | Обновлено 15 сентября 2025, 14:11
79
0
Ди Мария вошел в список лучших голеадоров чемпионата Аргентины 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

В матче 8-го тура чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» сыграл дома вничью с «Бока Хуниорс» со счетом 1:1.

Гол за хозяев забил Анхель Ди Мария. Аргентинец уже имеет 4 забитых мяча за «Росарио Сентраль». Ди Мария отличился забитыми мячами в ворота «Годой Крус», «Ланус», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Бока Хуниорс».

Только один игрок в чемпионате Аргентины после сегодняшних матчей имеет больше забитых голов – Роналдо Мартинес из «Платенсе» (5).

Лучшие бомбардиры чемпионата Аргентины 2025 года (Клаусура)

  • 5 – Роналдо Мартинес (Платенсе)
  • 4 – Хуан Баутиста Мирителло (Дефенса и Хустисия)
  • 4 – Джулиано Галоппо (Ривер Плейт)
  • 4 – Хонатан Эррера (Депортиво Риестра)
  • 4 – Родриго Кастильо (Ланус)
  • 4 – Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)
По теме:
ВИДЕО. Сухой лист. Ди Мария забил гол в Аргентине прямым ударом с углового
Игра с лучшими. Кто провел больше всего матчей вместе с Месси и Роналду?
Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
чемпионат Аргентины по футболу Росарио Сентраль Бока Хуниорс статистика Анхель Ди Мария
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова
Футбол | 15 сентября 2025, 13:05 0
Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова
Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова

Украинец должен дебютировать в стартовом составе лиссабонцев

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15 сентября 2025, 01:36 0
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером

Соглашение с Тибо Куртуа заключено до 2027 года

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14.09.2025, 21:20
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14.09.2025, 15:18
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Футбол | 15.09.2025, 09:59
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем