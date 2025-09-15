Ди Мария вошел в список лучших голеадоров чемпионата Аргентины 2025

В матче 8-го тура чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» сыграл дома вничью с «Бока Хуниорс» со счетом 1:1.

Гол за хозяев забил Анхель Ди Мария. Аргентинец уже имеет 4 забитых мяча за «Росарио Сентраль». Ди Мария отличился забитыми мячами в ворота «Годой Крус», «Ланус», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Бока Хуниорс».

Только один игрок в чемпионате Аргентины после сегодняшних матчей имеет больше забитых голов – Роналдо Мартинес из «Платенсе» (5).

Лучшие бомбардиры чемпионата Аргентины 2025 года (Клаусура)

5 – Роналдо Мартинес (Платенсе)

4 – Хуан Баутиста Мирителло (Дефенса и Хустисия)

4 – Джулиано Галоппо (Ривер Плейт)

4 – Хонатан Эррера (Депортиво Риестра)

4 – Родриго Кастильо (Ланус)

4 – Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)