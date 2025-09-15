Ди Мария вошел в список лучших голеадоров чемпионата Аргентины 2025
Больше голов, чем у Анхеля в турнире, имеет только один игрок
В матче 8-го тура чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» сыграл дома вничью с «Бока Хуниорс» со счетом 1:1.
Гол за хозяев забил Анхель Ди Мария. Аргентинец уже имеет 4 забитых мяча за «Росарио Сентраль». Ди Мария отличился забитыми мячами в ворота «Годой Крус», «Ланус», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Бока Хуниорс».
Только один игрок в чемпионате Аргентины после сегодняшних матчей имеет больше забитых голов – Роналдо Мартинес из «Платенсе» (5).
Лучшие бомбардиры чемпионата Аргентины 2025 года (Клаусура)
- 5 – Роналдо Мартинес (Платенсе)
- 4 – Хуан Баутиста Мирителло (Дефенса и Хустисия)
- 4 – Джулиано Галоппо (Ривер Плейт)
- 4 – Хонатан Эррера (Депортиво Риестра)
- 4 – Родриго Кастильо (Ланус)
- 4 – Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)
📊 Ángel Di María es el MÁXIMO GOLEADOR (4) del #TorneoClausura 2025:— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) September 14, 2025
⚽️ vs. Godoy Cruz.
⚽️ vs. Lanús.
⚽️ vs. Newell’s.
⚽️ vs. Boca Juniors. pic.twitter.com/UMezfGiNSz
