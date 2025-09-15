Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
ЮКСА
14.09.2025 15:00 – FT 0 : 0
Ингулец
Украина. Первая лига
ЮКСА – Ингулец – 0:0. Когда мяч не идет в ворота. Видеообзор матча

Команды завершили шестой тур ничьей

ЮКСА – Ингулец – 0:0. Когда мяч не идет в ворота. Видеообзор матча
ФК ЮКСА

В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге прошли поединки шестого тура. ЮКСА на своем поле сыграла с «Ингульцом».

Обе команды свои предыдущие поединки выиграли со счетом 3:0. ЮКСА обыграла запорожский «Металлург», а «Ингулец» – полтавскую «Ворсклу».

А вот в очной встрече обошлось без голов. Ни ЮКСА, ни «Ингулец» не смогли воплотить свои моменты в забитый мяч.

Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – Ингулец – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец ЮКСА Тарасовка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
