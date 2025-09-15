ЮКСА – Ингулец – 0:0. Когда мяч не идет в ворота. Видеообзор матча
Команды завершили шестой тур ничьей
В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге прошли поединки шестого тура. ЮКСА на своем поле сыграла с «Ингульцом».
Обе команды свои предыдущие поединки выиграли со счетом 3:0. ЮКСА обыграла запорожский «Металлург», а «Ингулец» – полтавскую «Ворсклу».
А вот в очной встрече обошлось без голов. Ни ЮКСА, ни «Ингулец» не смогли воплотить свои моменты в забитый мяч.
Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА – Ингулец – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
