ЮКСА – Ингулец – 0:0. Когда мяч не идет в ворота. Видеообзор матча

В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге прошли поединки шестого тура. ЮКСА на своем поле сыграла с «Ингульцом».

Обе команды свои предыдущие поединки выиграли со счетом 3:0. ЮКСА обыграла запорожский «Металлург», а «Ингулец» – полтавскую «Ворсклу».

А вот в очной встрече обошлось без голов. Ни ЮКСА, ни «Ингулец» не смогли воплотить свои моменты в забитый мяч.

Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – Ингулец – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча