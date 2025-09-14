Украина. Первая лига14 сентября 2025, 08:57 | Обновлено 14 сентября 2025, 08:58
Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября видеотрансляцию матчей 6-го тура
14 сентября будут проведены два поединка 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 6-й тур, 14 сентября 2025
- 13:00. «Ворскла» – «Агробизнес»
- 15:00. ЮКСА – «Ингулец»
