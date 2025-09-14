Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
ЮКСА
14.09.2025 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 сентября 2025, 08:57 | Обновлено 14 сентября 2025, 08:58
15
0

Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября видеотрансляцию матчей 6-го тура

14 сентября 2025, 08:57 | Обновлено 14 сентября 2025, 08:58
15
0
Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

14 сентября будут проведены два поединка 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 6-й тур, 14 сентября 2025

  • 13:00. «Ворскла» – «Агробизнес»
  • 15:00. ЮКСА – «Ингулец»
По теме:
Караваев отметился юбилейным 35-м голом в УПЛ. Статистика защитника
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Ингулец смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Агробизнес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
Футбол | 14 сентября 2025, 08:36 0
Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии

Дмитрий Богданов приложил руку к разгрому молодежки «Герты»

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 13 сентября 2025, 22:43 4
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Футбол | 14.09.2025, 05:14
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Третий для нас ЧМ по волейболу: история, соперники, состав, шансы
Третий для нас ЧМ по волейболу: история, соперники, состав, шансы
12.09.2025, 19:10
Волейбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
13.09.2025, 04:22
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем