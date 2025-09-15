Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КОБИН: «Ставим перед собой высокие задачи»
Первая лига
ЮКСА
14.09.2025 15:00 – FT 0 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 сентября 2025, 13:14 |
336
0

Василий КОБИН: «Ставим перед собой высокие задачи»

Наставник «Ингульца» подвел итог матча с ФК ЮКСА

15 сентября 2025, 13:14 |
336
0
Василий КОБИН: «Ставим перед собой высокие задачи»
Василий Кобин

В матче шестого тура Первой лиги «Ингулец» сыграл вничью 0:0 с ФК ЮКСА. Результат поединка прокомментировал коуч «Ингульца» Василий Кобин.

«В первую очередь, хочу сказать о своей команде. Моя команда мне понравилась. Она была агрессивна, она была активна, она была мобильна на протяжении всех 90 минут. Не хватало мастерства, где-то точного последнего удара, последней передачи, потому что мы заслуживали победы. Что касается ЮКСА, хорошая команда хорошего уровня, с хорошей группой атаки и достаточно организованная команда.

Я требую от своих игроков с первых минут быть агрессивными, активными, чтобы мы вели игру, чтобы мы диктовали условия. Но начало игры и стилистика поединка, как он складывался, где-то в этом плане нам не удалось. И здесь нужно отдать должное игрокам ФК ЮКСА. Они начали активно. Ветер был на их стороне, и они начали играть длинными передачами. Где-то у нас что-то не получалось, но опять же моя команда мне понравилась. Они были агрессивны, активны. Не забили гол. И здесь нужно будет работать над этим компонентом.

Что касается бразильцев ФК ЮКСА, действительно хорошего уровня игроки и мне непонятно, почему на них никто не обращает внимания. Хотя ребята приятно удивляют. Так что командам, борющимся за высокие места, я думаю, нужно обращать внимание на Первую лигу, потому что есть достаточно качественные и хорошие игроки даже в Первой лиге.

Будет ли серьезная ротация на матч Кубка Украины? Посмотрим. Мы ставим перед собой задачи высокие и хотим побеждать в каждом матче. Посмотрим, примем решение. Опять же будет недельный цикл, потом будет игра чемпионата, потом только игра на Кубок. Сейчас все мысли полностью будут сфокусированы на подготовке к следующему матчу», – сказал Василий Кобин.

По теме:
Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»
Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
Легенда Динамо: «Это уже вопрос к Шовковскому и Турану»
Василий Кобин чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Андерсон Мендес Рибейро Ингулец ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 24
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14 сентября 2025, 21:20 8
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата

Стало известно, кто рассудит матчи Шахтера и Динамо в Кубке Украины
Футбол | 15.09.2025, 07:37
Стало известно, кто рассудит матчи Шахтера и Динамо в Кубке Украины
Стало известно, кто рассудит матчи Шахтера и Динамо в Кубке Украины
Жирона может подписать еще одного украинца. Он уже находится на просмотре
Футбол | 15.09.2025, 13:33
Жирона может подписать еще одного украинца. Он уже находится на просмотре
Жирона может подписать еще одного украинца. Он уже находится на просмотре
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Бокс | 14.09.2025, 14:03
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 15
Бокс
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем