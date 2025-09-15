Василий КОБИН: «Ставим перед собой высокие задачи»

В матче шестого тура Первой лиги «Ингулец» сыграл вничью 0:0 с ФК ЮКСА. Результат поединка прокомментировал коуч «Ингульца» Василий Кобин.

«В первую очередь, хочу сказать о своей команде. Моя команда мне понравилась. Она была агрессивна, она была активна, она была мобильна на протяжении всех 90 минут. Не хватало мастерства, где-то точного последнего удара, последней передачи, потому что мы заслуживали победы. Что касается ЮКСА, хорошая команда хорошего уровня, с хорошей группой атаки и достаточно организованная команда.

Я требую от своих игроков с первых минут быть агрессивными, активными, чтобы мы вели игру, чтобы мы диктовали условия. Но начало игры и стилистика поединка, как он складывался, где-то в этом плане нам не удалось. И здесь нужно отдать должное игрокам ФК ЮКСА. Они начали активно. Ветер был на их стороне, и они начали играть длинными передачами. Где-то у нас что-то не получалось, но опять же моя команда мне понравилась. Они были агрессивны, активны. Не забили гол. И здесь нужно будет работать над этим компонентом.

Что касается бразильцев ФК ЮКСА, действительно хорошего уровня игроки и мне непонятно, почему на них никто не обращает внимания. Хотя ребята приятно удивляют. Так что командам, борющимся за высокие места, я думаю, нужно обращать внимание на Первую лигу, потому что есть достаточно качественные и хорошие игроки даже в Первой лиге.

Будет ли серьезная ротация на матч Кубка Украины? Посмотрим. Мы ставим перед собой задачи высокие и хотим побеждать в каждом матче. Посмотрим, примем решение. Опять же будет недельный цикл, потом будет игра чемпионата, потом только игра на Кубок. Сейчас все мысли полностью будут сфокусированы на подготовке к следующему матчу», – сказал Василий Кобин.