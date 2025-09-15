Андерсон РИБЕЙРО: «От матча к матчу мы будем идти к своей цели»

В матче шестого тура Первой лиги ЮКСА на своем поле сыграла вничью 0:0 с «Ингульцом». Итог матча подвел наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Я настроил всех своих игроков, потому что мы работали целую неделю и знали, что матч будет очень сложным. Хочу сказать о Василии Кобине, каким он был футболистом и каким стал тренером. Его команда всегда сильна, всегда тяжело брать очки. Я предупреждал ребят, что просто не будет. Мы не потеряли два очка, мы завоевали одно, потому что Ингулец в прошлом году играл в Премьер-лиге и в этом сезоне они снова среди претендентов на возвращение в высший дивизион.

Я поблагодарил своих футболистов и сказал: «Все зависит от нас. Когда команда имеет одну цель, мы растем вместе и будем бороться за верхние позиции в таблице». Сегодня два наших защитника Сидоренко и Балаба, а также вратарь Баранцов сделали все, чтобы мы не пропустили.

В современном футболе пять замен, поэтому мы всегда можем подстраиваться под игру, искать победу. Неважно, на 20-й минуте, в перерыве или в конце. Вышедшие сегодня ребята хорошо вошли в игру и сохранили наш уровень. Есть пять замен и все выходящие должны помогать команде. Главное не с какого момента ты играешь, с первой минуты или с лавки. Важно выйти и помочь команде достичь результата.

Когда Баранцов вытащил тот момент, я взглянул на ассистента и сказал: «Сегодня мы не пропустим», потому что так в футболе бывает. Мы хорошо разобрали Ингулец и знали, что они опасны на ауте в штрафную. Все приходит из-за работы. Мы работаем, отдаемся. Это был трудный матч. Мы взяли очки, растем как профессионалы. И я как тренер, и мои футболисты как игроки. От матча к матчу мы будем идти к своей цели. Мы здесь, чтобы завоевать путевку в Премьер-лигу. Все наши игроки – молодые ребята с большим будущим. У нас общая цель. Я как тренер тоже хочу работать в УПЛ. Знаю, что это непросто, но благодаря работе возможно все», – сказал Андерсон Рибейро.