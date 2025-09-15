Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
15 сентября 2025, 09:49 | Обновлено 15 сентября 2025, 10:15
Кубок Дэвиса. Определены все 8 сборных-участниц финального раунда

Решающий этап соревнований пройдет в итальянской Болонье

Getty Images/Global Images Ukraine

12–14 сентября прошли матчи 2-го раунда квалификации Кубка Дэвиса 2025.

Победители в 7 парах присоединятся к сборной Италии в финале восьми.

В финальный раунд вышли: Италия (хозяин), Аргентина, Бельгия, Австрия, Германия, Чехия, Испания, Франция

Финальный раунд с участием 8 лучших сборных пройдет 18–23 сентября в итальянской Болонье.

Ниже приведены итоговые результаты матчей.

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация. 2-й раунд

По теме:
Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025
Рекордсмены по количеству трофеев Кубка Дэвиса провалились в Квалификации
