Кубок Дэвиса. Определены все 8 сборных-участниц финального раунда
Решающий этап соревнований пройдет в итальянской Болонье
12–14 сентября прошли матчи 2-го раунда квалификации Кубка Дэвиса 2025.
Победители в 7 парах присоединятся к сборной Италии в финале восьми.
В финальный раунд вышли: Италия (хозяин), Аргентина, Бельгия, Австрия, Германия, Чехия, Испания, Франция
Финальный раунд с участием 8 лучших сборных пройдет 18–23 сентября в итальянской Болонье.
Ниже приведены итоговые результаты матчей.
Кубок Дэвиса 2025. Квалификация. 2-й раунд
