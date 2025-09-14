Кубок Дэвиса14 сентября 2025, 11:23 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:44
2-й день Кубка Дэвиса. Австрия, Франция и Аргентина вышли в финальный раунд
Ранее задачу выполнила Германия и присоединилась к хозяевам – итальянцам
12–14 сентября проходят матчи 2-го раунда квалификации Кубка Дэвиса 2025.
В 7 парах будут определены победители, которые присоединятся к Италии в финале восьми (18–23 сентября в Болонье).
Австрия, Франция и Аргентина вышли в финальный раунд.
Ранее сборная Германии решила задачу выхода в финал.
Ниде приведены результаты второго дня и текущая ситуация в матчах.
Кубок Дэвиса 2025. Квалификация
Сетка плей-офф
Результаты матчей
