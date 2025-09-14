Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
2-й день Кубка Дэвиса. Австрия, Франция и Аргентина вышли в финальный раунд

Ранее задачу выполнила Германия и присоединилась к хозяевам – итальянцам

2-й день Кубка Дэвиса. Австрия, Франция и Аргентина вышли в финальный раунд
Кубок Дэвиса

12–14 сентября проходят матчи 2-го раунда квалификации Кубка Дэвиса 2025.

В 7 парах будут определены победители, которые присоединятся к Италии в финале восьми (18–23 сентября в Болонье).

Австрия, Франция и Аргентина вышли в финальный раунд.

Ранее сборная Германии решила задачу выхода в финал.

Ниде приведены результаты второго дня и текущая ситуация в матчах.

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация

Сетка плей-офф

Результаты матчей

