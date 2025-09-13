Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Дэвиса. Уик-энд определит финалистов. Германия уже решила задачу
Кубок Дэвиса
13 сентября 2025, 15:12 | Обновлено 15 сентября 2025, 01:19
В 7 парах будут определены победители, который присоединятся к Италии

Кубок Дэвиса. Уик-энд определит финалистов. Германия уже решила задачу
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии с путевкой в финальный раунд

12–14 сентября проходят матчи 2-го раунда квалификации Кубка Дэвиса 2025.

В 7 парах будут определены победители, которые присоединятся к Италии в финале восьми (18–23 сентября в Болонье).

Сборная Германии уже решила задачу выхода в финал, разгромив Японию в Токио (4:0).

Состав сборной Германии: Ян-Леннард Штруфф, Янник Ханфманн, Кевин Кравиц, Тим Пютц, Джастин Энгель.

Ниде приведены результаты первого дня и текущая ситуация в матчах.

Кубок Дэвиса 2025. Квалификация

Результаты матчей по командам

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
