Легенда Реала извинился у Хаби Алонсо. У тренера возникли вопросы
Дани Карвахаль провел не лучший матч против Реал Сосьедад
13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.
После завершения матча главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен игрой легенды клуба Дани Карвахаля. Испанский фулбек после матча провел беседу с Алонсо, где попросил прощения у тренера за неудачный поединок.
В этом сезоне Карвахаль провел четыре матча – без результативных действий.
