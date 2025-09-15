Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 15 сентября 2025, 19:58
Легенда Реала извинился у Хаби Алонсо. У тренера возникли вопросы

Дани Карвахаль провел не лучший матч против Реал Сосьедад

Легенда Реала извинился у Хаби Алонсо. У тренера возникли вопросы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

После завершения матча главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен игрой легенды клуба Дани Карвахаля. Испанский фулбек после матча провел беседу с Алонсо, где попросил прощения у тренера за неудачный поединок.

В этом сезоне Карвахаль провел четыре матча – без результативных действий.

Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
