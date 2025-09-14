Дебют Онана. Трабзонспор с украинцами уступил Фенербахче
Единственный гол в матче забил Юссеф Эн-Несири
В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Трабзонспором».
Встречу принимал стадион «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Единственный гол в матче забил форвард хозяев поля Юссеф Эн-Несир.
В составе гостей дебютировал арендованный из «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Камерунец свершил семь сейвов и пропустил один гол.
Два украинца вышли в стартовом составе «Фенербахче»: вингер Александр Зубков и защитник Арсений Батагов. Первый провел на поле 60 минут, а второй – весь матч. Даниил Сикан провел весь матч на скамье запасных.
Чемпионат Турции по футболу. 5-й тур
Фенербахче – Трабзонспор – 1:0
Гол: Эн-Несири, 45
