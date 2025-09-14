Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Фенербахче
14.09.2025 19:00 – FT 1 : 0
Трабзонспор
Турция
14 сентября 2025, 21:06 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:07
Дебют Онана. Трабзонспор с украинцами уступил Фенербахче

Единственный гол в матче забил Юссеф Эн-Несири

Getty Images/Global Images Ukraine. Фенербахче

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Трабзонспором».

Встречу принимал стадион «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил форвард хозяев поля Юссеф Эн-Несир.

В составе гостей дебютировал арендованный из «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Камерунец свершил семь сейвов и пропустил один гол.

Два украинца вышли в стартовом составе «Фенербахче»: вингер Александр Зубков и защитник Арсений Батагов. Первый провел на поле 60 минут, а второй – весь матч. Даниил Сикан провел весь матч на скамье запасных.

Чемпионат Турции по футболу. 5-й тур

Фенербахче – Трабзонспор – 1:0

Гол: Эн-Несири, 45

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Юссеф Эн-Несири Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Арсений Батагов Фенербахче Трабзонспор Андре Онана
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
