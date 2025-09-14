Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Фенербахче
14.09.2025 19:00 - : -
Трабзонспор
Турция
14 сентября 2025, 12:10 |
Фенербахче – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 14 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

14 сентября на Шукру Саначоглу пройдет матч 5-го тура Суперлиги Турции, в котором Фенербахче встретится с Трабзонспором. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда давно никак не может вернуться на первое место. Верили, что это исправит Моуринью, но его работа в Стамбуле обернулась провалом. Не получилось, по сути, ничего, от поражения в квалификации Лиги чемпионов и до неудачи в кубке. Ну, а в Суперлиге было только очередное второе место, причем с очень серьезным отставанием от Галатасарая.

Тогда португалец сохранил свой пост... И снова не вывел подопечных в основной раунд Лиги чемпионов, пройдя Фейеноорд, но уступив Бенфике. Да и на внутренней арене потеряли очки с Гезтепе - и Особенному указали на дверь. Посмотрим, что получится у его преемника - Доменико Тедеско, что теперь дебютирует.

Трабзонспор

Клуб в целом считается если не грандом, то, пожалуй, четвертой силой, и сильнейшим их тех, кто не базируется в Стамбуле. Были даже победы в местной Суперлиге, причем недавно возвращались на первое место тут. Тем более болезненным был прошлый сезон, когда постоянно менялись тренера, приглашались новички (в январе взяли Сикана и Зубкова - второй точно стал тут лидером)- и все равно были очень скромные результаты.

Сейчас от Текке и его подопечных ждут возобновления утраченных позиций. Тем более что есть немало новичков, в том числе уже начавший забивать Онуачу и пришедший уже в сентябре Онана. В любом случае, получился удачный старт, с трех побед кряду (кстати, все по 1:0). И только с Самсунспором в последний день лета ограничились ничьей 1:1 - тогда пропустили в ответ на 88-й минуте.

Статистика личных встреч

Вот уже трижды кряду выиграл стамбульский гранд, причем весной он устроил разгром 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы от принимающей команды. Тут и фактор поля, и дебют у них нового тренера. С учетом всего этого, ставим на то, что сейчас хозяева выиграют с форой -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,62).

Фенербахче
14 сентября 2025 -
19:00
Трабзонспор
