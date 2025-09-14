Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
14 сентября 2025, 14:44 |
Самая молодая теннисистка в топ-100 близка к трофею пятисотника в Мексике

Ива Йович сыграет против Эмилианы Аранго в финале турнира WTA 500 в Гвадалахаре

Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

17-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 73) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, США.

В решающем поединке американка поборется против представительницы Колумбии Эмилианы Аранго (WTA 86).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В полуфинале Йович в трех сетах одолела Николу Бартункову, а Аранго справилась с Эльзой Жакемо.

Для Ивы, которая является самой молодой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, это будет первый финал на уровне Тура.

Эмилиано во второй раз в карьере добралась до финального матча турнира WTA и снова на пятисотнике, снова в Мексике – в марте она уступила Эмме Наварро 0:6, 0:6 в поединке за трофей соревнований в Мериде.

WTA 500 Гвадалахара. Пары 1/2 финала

Эльза Жакемо – Эмилиана Аранго – 4:6, 5:7
Никола Бартункова – Ива Йович – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6

Ива Йович Эмилиана Аранго WTA Гвадалахара Эльза Жакемо Никола Бартункова
Даниил Агарков
