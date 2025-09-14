Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Килиан Мбаппе феерит в нынешнем сезоне. Статистика француза
Испания
Килиан Мбаппе феерит в нынешнем сезоне. Статистика француза

Нападающий мадридского «Реала» в 6 матчах отметился 8 результативными действиями

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился забитым мячом и результативной передачей в матче против «Реал Сосьедад».

13 сентября состоялась игра 4-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Килиан в 6 матчах нынешнего сезона одержал 6 побед и набрал 8 очков по системе «гол+пас» (6 голов, 2 ассиста).

Матчи Килиана Мбаппе в сезоне 2025/26

  • Осасуна (1:0), Ла Лига – гол
  • Реал Овьедо (3:0), Ла Лига – дубль
  • Мальорка (2:1), Ла Лига
  • Украина (2:0), квалификация ЧМ-2026 – гол
  • Исландия (2:1), квалификация ЧМ-2026 – гол, ассист
  • Реал Сосьедад (2:1), Ла Лига – гол, ассист

В целом на клубном уровне французский нападающий отметился 471 результативным действием (338 голов, 133 ассиста) в 446 матчах, на международном – 90 (52 гола, 38 ассистов) в 92 поединках.

Сейчас «сливочные» (12 очков) возглавили турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Реал Сосьедад» (2 очка) оказался на 17-м месте.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитрий Банар
