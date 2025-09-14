Нива Тернополь – Виктория – 2:1. Удержали победу. Видео голов и обзор

В матче шестого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле встретилась с «Викторией» Сумы. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

«Нива» открыла счет на 32-й минуте встречи. Автором гола стал Марьян Мысык. А спустя семь минут Юрий Тлумак увеличил преимущество тернопольского клуба.

Во втором тайме «Виктория» предприняла попытку спастись от поражения. На 65-й минуте Сулейман Сейтхалилов сократил отставание. Однако сравнять счет команде гостей так и не удалось.

Первая лига. 6-й тур, 13 сентября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – «Виктория» Сумы – 2:1

Голы: Мысык, 32, Тлумак, 39 – Сейтхалилов, 65

