Нива Тернополь – Виктория – 2:1. Удержали победу. Видео голов и обзор
Тернопольская «Нива» поднялась на третье место турнирной таблицы Первой лиги
В матче шестого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле встретилась с «Викторией» Сумы. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
«Нива» открыла счет на 32-й минуте встречи. Автором гола стал Марьян Мысык. А спустя семь минут Юрий Тлумак увеличил преимущество тернопольского клуба.
Во втором тайме «Виктория» предприняла попытку спастись от поражения. На 65-й минуте Сулейман Сейтхалилов сократил отставание. Однако сравнять счет команде гостей так и не удалось.
Первая лига. 6-й тур, 13 сентября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича
«Нива» Тернополь – «Виктория» Сумы – 2:1
Голы: Мысык, 32, Тлумак, 39 – Сейтхалилов, 65
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
