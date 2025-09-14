Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нива Тернополь – Виктория – 2:1. Удержали победу. Видео голов и обзор
Первая лига
Нива Тернополь
13.09.2025 14:00 – FT 2 : 1
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
14 сентября 2025, 11:46
Тернопольская «Нива» поднялась на третье место турнирной таблицы Первой лиги

ФК Нива Тернополь

В матче шестого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле встретилась с «Викторией» Сумы. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

«Нива» открыла счет на 32-й минуте встречи. Автором гола стал Марьян Мысык. А спустя семь минут Юрий Тлумак увеличил преимущество тернопольского клуба.

Во втором тайме «Виктория» предприняла попытку спастись от поражения. На 65-й минуте Сулейман Сейтхалилов сократил отставание. Однако сравнять счет команде гостей так и не удалось.

Первая лига. 6-й тур, 13 сентября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – «Виктория» Сумы – 2:1

Голы: Мысык, 32, Тлумак, 39 – Сейтхалилов, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Сулейман Сейтхалилов (Виктория Сумы).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Тлумак (Нива Тернополь).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы видео голов и обзор Марьян Мысык Юрий Тлумак
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
