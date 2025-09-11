Нива Тернополь – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 13 сентября в 14:00 по Киеву
В субботу, 13 сентября состоится поединок 6-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и сумской «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Нива Тернополь
Достаточно неплохо стартовала в новом сезоне тернопольская команда. Хотя в 1-м туре коллектива было назначено техническое поражение в игре против «Черноморца» (все из-за выпуска незаявленного игрока, но одесситы все равно победили в том матче), в дальнейшем коллектив одержал 2 победы над «Металлургом» и «Пробоем» и дважды сыграл вничью против «Ингульца» и «Агробизнеса». С 8 очками на счету «Нива» занимает 6 место турнирной таблицы.
Кубок Украины коллектив также начал хорошо, разгромив «Реал-Фарму» со счетом 3:0 на стадии 1/32 финала.
Виктория Сумы
Не столь хорошо проводят начало сезона сумчане. За 5 игр чемпионата коллектив трижды проиграл – против «Прикарпатья», «Левого Берега» и «Буковины», и одержал 2 победы против «Чернигова» и «Металлиста». 6 набранных баллов позволяют клубу занимать 10-ю строчку Первой лиги.
В 1/32 финала Кубка Украины «Виктория» неожиданно одолела полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0.
Личные встречи
За всю историю команды встречались в матчах чемпионата всего 2 раза – оба в прошлом сезоне Первой лиги. Тогда первая игра завершилась вничью 0:0, а во 2-й победе 3:0 одержала «Виктория».
Интересные факты
- Беспроигрышная домашняя серия «Нивы» продолжается уже 5 игр подряд. За это время команда одержала 2 победы и трижды сыграла вничью.
- «Виктория» трижды пропускала первую в последних 5 играх чемпионата.
- «Виктория» не смогла сохранить ворота сухими в 4 из 5 последних играх Первой лиги.
