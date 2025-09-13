Первая лига. 6-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября видеотрансляцию матчей 6-го тура
13 сентября проходят матчи 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 6-й тур, 13 сентября 2025
Турнирная таблица
12:00. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск
14:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы
16:00. Черноморец Одесса – Металлург Запорожье
