Первая лига
Черноморец
13.09.2025 16:00 - : -
Металлург Зп
Украина. Первая лига
Первая лига. 6-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября видеотрансляцию матчей 6-го тура

Первая лига. 6-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

13 сентября проходят матчи 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 6-й тур, 13 сентября 2025

  • 12:00. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 14:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы
  • 16:00. Черноморец Одесса – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

12:00. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы

16:00. Черноморец Одесса – Металлург Запорожье

