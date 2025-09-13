Первая лига. 6-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 сентября проходят матчи 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 6-й тур, 13 сентября 2025

12:00. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы

16:00. Черноморец Одесса – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

