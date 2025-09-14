Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр КУЧЕР: «Нельзя так выходить и играть при своих болельщиках»
Первая лига
Черноморец
13.09.2025 16:00 – FT 3 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
14 сентября 2025, 13:26 |
Александр КУЧЕР: «Нельзя так выходить и играть при своих болельщиках»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал результат матча с запорожским «Металлургом»

ФК Черноморец. Александр Кучер

В матче шестого тура Первой лиги «Черноморец» на своем поле принимал запорожский «Металлург». Одесский клуб одержал победу со счетом 3:0. При этом наставник «Черноморца» Александр Кучер остался недоволен действиями своих подопечных в первом тайме.

«Впечатления по игре двоякие, я думаю, как у большинства болельщиков. Потому что первый тайм мы полностью провалили, где-то не вошли. Во втором и моменты создавали, забили голы, могли больше забить. Так что все равно победа заслужена, но то, что там было в первом тайме, будем, конечно, разбираться, смотреть. Нельзя так выходить при своих болельщиках и играть. И тоже хочется, конечно, поблагодарить болельщиков за поддержку. Они нас поддерживают, мы это ощущаем. Будем делать все, чтобы больше не давать такие таймы.

Что ожидали от соперника? Мы понимали, что Металлург играет в средний короткий пас, хочет контролировать мяч. И было задание накрывать их у ворот, чтобы они не выходили. И где-то у нас это не получалось в первом тайме, потому что там некоторые недоразумения были, когда перестраивались, и давали им шансы выходить и проводить атаки.

Мы играем уже давно в три защитника. Это наш стиль игры. Сейчас мы играем так, мы играли и в Премьер-лиге да, и все игры до этого мы играли в три защитника. Мы так хотим, нам так удобно.

Закрыты ли все позиции по составу? Надеемся. У нас сейчас очень конкурентное звено – это центральные защитники и нападающие. И можно делать ротацию и усиливать игру. Где-то не выходило в первом тайме, во втором вышли Когут и Кулач. Они прибавили, и пошла скорость атак, они дали скорость впереди. Моменты были, гораздо больше мог быть счет.

Как оцениваю игру в защите? Я думаю, нуль в обороне – это уже одно очко, как минимум есть. Когда забиваем – это победа. Это самое главное», – сказал Александр Кучер.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
