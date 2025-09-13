Хет-трик форварда за 11 минут. Черноморец – лидер Первой лиги

Состоялся матч 6-го тура Первой лиги между Черноморцем и Металлургом Запорожье. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу одесской команды, а хет-трик оформил форвард Алексей Хобленко.

На три гола игроку понадобилось 11 минут.

Черноморец набрал 16 очков и вышел на первое место, опережая Буковину на два пункта.

Первая лига. 6-й тур

Черноморец – Металлург 3:0

Голы: Хобленко, 61, 70, 72