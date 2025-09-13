Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик форварда за 11 минут. Черноморец – лидер Первой лиги
Первая лига
Черноморец
13.09.2025 16:00 – FT 3 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:32
601
1

Хет-трик форварда за 11 минут. Черноморец – лидер Первой лиги

Хобленко принес команде победу во втором тайме

13 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:32
601
1
Хет-трик форварда за 11 минут. Черноморец – лидер Первой лиги
ФК Черноморец

Состоялся матч 6-го тура Первой лиги между Черноморцем и Металлургом Запорожье. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу одесской команды, а хет-трик оформил форвард Алексей Хобленко.

На три гола игроку понадобилось 11 минут.

Черноморец набрал 16 очков и вышел на первое место, опережая Буковину на два пункта.

Первая лига. 6-й тур

Черноморец – Металлург 3:0
Голы: Хобленко, 61, 70, 72

По теме:
Пять матчей без поражений. Нива поднялась в топ-3 Первой лиги
Сергей КОВАЛЕЦ: «Много работаем над ударами, каждую тренировку»
Владимир КОВАЛЮК: «Футболистам тяжело было играть конструктивно»
Алексей Хобленко Черноморец Одесса Металлург Запорожье Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»

Хирн считает, что Джошуа всем все доказал

Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Футбол | 13.09.2025, 17:42
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер
Футбол | 13.09.2025, 18:30
Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер
Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
красавчик! 
Ответить
-1
Популярные новости
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем