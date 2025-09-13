13.09.2025 16:00 – FT 3 : 0
Украина. Первая лига13 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:32
601
1
Хет-трик форварда за 11 минут. Черноморец – лидер Первой лиги
Хобленко принес команде победу во втором тайме
13 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:32
601
1
Состоялся матч 6-го тура Первой лиги между Черноморцем и Металлургом Запорожье. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу одесской команды, а хет-трик оформил форвард Алексей Хобленко.
На три гола игроку понадобилось 11 минут.
Черноморец набрал 16 очков и вышел на первое место, опережая Буковину на два пункта.
Первая лига. 6-й тур
Черноморец – Металлург 3:0
Голы: Хобленко, 61, 70, 72
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Хирн считает, что Джошуа всем все доказал
Футбол | 13.09.2025, 17:42
Футбол | 13.09.2025, 18:30
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
красавчик!
Популярные новости
12.09.2025, 01:54
13.09.2025, 04:02 11
13.09.2025, 07:45 3
12.09.2025, 20:23 11
12.09.2025, 03:30 10
11.09.2025, 18:17 41
12.09.2025, 04:45 3
13.09.2025, 00:21