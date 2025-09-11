Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Черноморец
13.09.2025 16:00 - : -
Металлург Зп
Украина. Первая лига
Черноморец – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 13 сентября в 16:00 по Киеву

Черноморец – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Черноморец

В субботу, 13 сентября состоится поединок 6-го тура Первой лиги Украины между одесским «Черноморцем» и запорожским «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Черноморец

Команда, которая в прошлом заняла последнее место в Премьер-лиге, начала новый сезон просто невероятно. У одесситов только 1 осечка в 5-х стартовых турах – нулевая ничья с «Ворсклой». В других поединках против «Нивы», «Подолья», «ЮКСА» и «Феникса» коллектив одерживал уверенные победы.

На стадии 1/32 финала Кубка Украины «Черноморец» противостоял команде из УПЛ, а именно луганской «Заре», которою победил со счетом 1:2.

Металлург

Прошлогодний участник стыковых игр при сохранении прописки (команда проиграла эти матчи «Чернигову», но из-за снятия «Миная» смогла остаться в Первой лиге) начал новый сезон не очень удачно. В чемпионате «Металлург» проиграл «Ниве» и «ЮКСА», сыграл вничью с «Подольем» и неожиданно победил «Ворсклу», поэтому с 4 баллами на счету коллектив занимает 12 место турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка Украины запорожцы минимально одолели «Фазенду» благодаря пенальти Иродовского.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались в рамках Первой лиги в сезоне 2019/20. Тогда в обоих матчах победил «Черноморец» с общим счетом 5:1.

Интересные факты

  • «Черноморец» – единственная команда, до сих пор не пропускавшая в Первой лиге этого сезона.
  • «Металлург» забил 2 мяча в текущем сезоне Первой лиги – ни одна команда не забила меньше.
  • «Черноморец» победил в 3 из 4 домашних играх этого сезона.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
