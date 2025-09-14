Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Нива Тернополь
13.09.2025 14:00 – FT 2 : 1
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
Юрий ВИРТ: «Трудная и крайне важная победа»

Главный тренер тернопольской «Нивы» прокомментировал победу в матче с «Викторией»

Юрий ВИРТ: «Трудная и крайне важная победа»
УАФ. Юрий Вирт

В матче шестого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле встретилась с «Викторией» Сумы. Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Результат поединка прокомментировал главный тренер «Нивы» Юрий Вирт.

«Трудная и крайне важная победа. Первые 20-25 минут нам не удались. Мы плохо работали с мячом. Мы очень легко теряли мяч. У нас очень много было беговой работы. Мы доходили до третьей зоны, атакующей. Мы теряли, бежали назад и ребята где-то задохнулись. Поэтому хотелось подсказать футболистам, что улучшать должны игру на мяче. И вот, что произошло после 25-й минуты, это показало, мы отлично провели 20-минутку, мы забили два гола, два красивых гола. И понимали, что во втором тайме Виктория большими силами пойдет в атаку, и ее нужно сдерживать. Очень много было вертикальных передач высоких, верховой борьбы, которую мы выигрывали. В одном эпизоде ​​мы не доиграли. Надо отметить, что Виктория может и заслужила этот гол.

Надо однозначно улучшать игру, улучшать игру с мячом. Мы над этим работаем. Но и бывают такие игры, где нужно еще проявлять такой характер, как мы терпели во втором тайме. Мы молодая команда, которая строится. И мы в позитивном настроении сейчас будем готовиться к Кубку Украины», – сказал Юрий Вирт.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Сулейман Сейтхалилов (Виктория Сумы).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Тлумак (Нива Тернополь).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
