В матче шестого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле встретилась с «Викторией» Сумы. Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Результат поединка прокомментировал главный тренер «Нивы» Юрий Вирт.

«Трудная и крайне важная победа. Первые 20-25 минут нам не удались. Мы плохо работали с мячом. Мы очень легко теряли мяч. У нас очень много было беговой работы. Мы доходили до третьей зоны, атакующей. Мы теряли, бежали назад и ребята где-то задохнулись. Поэтому хотелось подсказать футболистам, что улучшать должны игру на мяче. И вот, что произошло после 25-й минуты, это показало, мы отлично провели 20-минутку, мы забили два гола, два красивых гола. И понимали, что во втором тайме Виктория большими силами пойдет в атаку, и ее нужно сдерживать. Очень много было вертикальных передач высоких, верховой борьбы, которую мы выигрывали. В одном эпизоде ​​мы не доиграли. Надо отметить, что Виктория может и заслужила этот гол.

Надо однозначно улучшать игру, улучшать игру с мячом. Мы над этим работаем. Но и бывают такие игры, где нужно еще проявлять такой характер, как мы терпели во втором тайме. Мы молодая команда, которая строится. И мы в позитивном настроении сейчас будем готовиться к Кубку Украины», – сказал Юрий Вирт.