  4. Пять матчей без поражений. Нива поднялась в топ-3 Первой лиги
Первая лига
Нива Тернополь
13.09.2025 14:00 – FT 2 : 1
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 16:01 | Обновлено 13 сентября 2025, 16:05
108
0

Пять матчей без поражений. Нива поднялась в топ-3 Первой лиги

Тернопольская команда успешно начала сезон

ФК Нива Тернополь

В матче 6-го тура Первой лиги Нива обыграла Викторию 2:1 и продлила успешную серию. Тернопольская команда, проиграв в первом туре, далее идет без поражений.

Нива набрала 11 очков и до матчей конкурентов поднялась в топ-3 чемпионата.

Первая лига. 6-й тур

Нива – Виктория 2:1
Голы: Мысык, 32, Тлумак, 39 - Сейтхалилов, 65

Иван Зинченко
