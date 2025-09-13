Пять матчей без поражений. Нива поднялась в топ-3 Первой лиги

В матче 6-го тура Первой лиги Нива обыграла Викторию 2:1 и продлила успешную серию. Тернопольская команда, проиграв в первом туре, далее идет без поражений.

Нива набрала 11 очков и до матчей конкурентов поднялась в топ-3 чемпионата.

Первая лига. 6-й тур

Нива – Виктория 2:1

Голы: Мысык, 32, Тлумак, 39 - Сейтхалилов, 65