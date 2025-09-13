Украинский форвард забил пятый гол за последние три матча в Европе

В субботу, 13 сентября, состоялся матч седьмого тура чемпионата Словакии, в котором встретились «Жилина» и «Слован» Братислава. В невероятной перестрелке команды так и не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

В первом тайме в ворота гостей залетело три мяча – клуб из Братиславы ответил всего одним точным ударом. Во второй половине игры «Слован» сумел восстановить паритет – сначала гол забил армянский полузащитник Барсегян, а на 88-й минуте точку в противостоянии поставил украинский форвард Кухаревич, который за десять минут до этого вышел на поле со скамейки запасных. 3:3!

Стоит отметить, что за минуту до гола Николая гости остались в меньшинстве из-за удаления еще одного украинца Даниила Игнатенко, который получил прямую красную карточку.

Кухаревич забил пятый гол в последних трех матчах (четыре в чемпионате и один в Кубке). В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов. На данный момент украинец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Словакии.

Чемпионат Словакии, 7-й тур. 13 сентября

Жилина – Слован – 3:3

Голы: Датко, 5, 29, Качер, 33 – Барсегян, 25 (пен), 59, Кухаревич, 88

Удаление: Игнатенко, 87 (Слован)