Интер – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты топового матча Серии А
В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.
После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.
Серия А. 3-й тур, 13 сентября.
Интер – Ювентус – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
