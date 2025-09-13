Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
13 сентября 2025, 19:05 |
60
0

Интер – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты топового матча Серии А

Интер – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

Серия А. 3-й тур, 13 сентября.

Интер – Ювентус – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

По теме:
Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор
Металлист 1925 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Куртуа прыгнул в другой угол: Оярсабаль с пенальти забил гол Реалу
Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Ювентус - Интер видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
