Интер – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

Серия А. 3-й тур, 13 сентября.

Интер – Ювентус – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча