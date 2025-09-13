Лунин – в резерве. Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад

13 сентября состоится матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал».

Команды сыграют на стадионе «Reale Arena» в Сан-Себастьяне. Встреча начнется в 17:15 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад: