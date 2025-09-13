Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин – в резерве. Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Испания
13 сентября 2025, 17:00 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:02
Матч четвертого тура испанской Ла Лиги состоится 13 сентября в 17:15 по киевскому времени

13 сентября состоится матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал».

Команды сыграют на стадионе «Reale Arena» в Сан-Себастьяне. Встреча начнется в 17:15 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Перець
До кінця сезону 
