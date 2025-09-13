Испания13 сентября 2025, 17:00 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:02
Лунин – в резерве. Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Матч четвертого тура испанской Ла Лиги состоится 13 сентября в 17:15 по киевскому времени
13 сентября состоится матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал».
Команды сыграют на стадионе «Reale Arena» в Сан-Себастьяне. Встреча начнется в 17:15 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад:
До кінця сезону
