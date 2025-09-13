Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
13 сентября 2025, 14:40 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:49
Марина Стакушич после победы над Аленой проиграла Эмилиане Аранго в четвертьфинале

Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

На хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика) определены пары 1/2 финала.

Третья сеяная Алена Остапенко в матче второго раунда потерпела поражение от Марины Стакушич в трех сетах. Забавно, что год назад латвийка на этих же соревнованиях также проиграла на этой стадии Стакушич, также в трех сетах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Марина во второй раз обыграла теннисистку из топ-50 рейтинга WTA – дважды это была Остапенко. Правда, пройти в полуфинал Стакушич не удалось – в третьем круге ее выбила Эмилиана Аранго.

Аранго в полуфинале поборется против представительницы Франции Эльзы Жакемо.

В еще одном полуфинале сойдутся Никола Бартункова и Ива Йович. Бартункова выбила 30-ю ракетку Магдалену Френх, а 17-летняя Ива в матче-триллере одолела Викторию Хименес Касинцеву.

WTA 500 Гвадалахара. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эльза Жакемо – Татьяна Мария [6] – 3:6, 6:4, 6:4
Марина Стакушич [Q] – Эмилиана Аранго – 2:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Никола Бартункова – Магдалена Френх [4] – 7:5, 6:4
Ива Йович – Виктория Хименес Касинцева [Q] – 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)

WTA 500 Гвадалахара. Пары 1/2 финала

Эльза Жакемо – Эмилиана Аранго
Никола Бартункова – Ива Йович

Марина Стакушич WTA Гвадалахара Алена Остапенко Эльза Жакемо Татьяна Мария Эмилиана Аранго Никола Бартункова Магдалена Френх Ива Йович Виктория Хименес Касинцева
