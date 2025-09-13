Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре
Марина Стакушич после победы над Аленой проиграла Эмилиане Аранго в четвертьфинале
На хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика) определены пары 1/2 финала.
Третья сеяная Алена Остапенко в матче второго раунда потерпела поражение от Марины Стакушич в трех сетах. Забавно, что год назад латвийка на этих же соревнованиях также проиграла на этой стадии Стакушич, также в трех сетах.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Марина во второй раз обыграла теннисистку из топ-50 рейтинга WTA – дважды это была Остапенко. Правда, пройти в полуфинал Стакушич не удалось – в третьем круге ее выбила Эмилиана Аранго.
Аранго в полуфинале поборется против представительницы Франции Эльзы Жакемо.
В еще одном полуфинале сойдутся Никола Бартункова и Ива Йович. Бартункова выбила 30-ю ракетку Магдалену Френх, а 17-летняя Ива в матче-триллере одолела Викторию Хименес Касинцеву.
WTA 500 Гвадалахара. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эльза Жакемо – Татьяна Мария [6] – 3:6, 6:4, 6:4
Марина Стакушич [Q] – Эмилиана Аранго – 2:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Никола Бартункова – Магдалена Френх [4] – 7:5, 6:4
Ива Йович – Виктория Хименес Касинцева [Q] – 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)
WTA 500 Гвадалахара. Пары 1/2 финала
Эльза Жакемо – Эмилиана Аранго
Никола Бартункова – Ива Йович
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра и Владислав переиграли дуэт Роберто Сид Саберви / Петер Бертран в двух сетах
В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии