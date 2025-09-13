Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 12:36 | Обновлено 13 сентября 2025, 12:59
Богдан БОЙЧУК: «Голы посвятил жене, маме и дедушке»

Капитан «Буковины» поделился впечатлениями о матче с ФК «Чернигов»

Богдан БОЙЧУК: «Голы посвятил жене, маме и дедушке»
ФК Буковина. Богдан Бойчук

В матче шестого тура Первой лиги «Буковина» на своем поле обыграла ФК «Чернигов» со счетом 4:1. Результат поединка прокомментировал автор хет-трика Богдан Бойчук.

– Богдан, завершился чрезвычайно удачный для «Буковины» и для тебя лично поединок против «Чернигова». Поздравляем тебя с хет-триком! Какие твои первые эмоции после этого матча?

– Если честно, эмоций нет – главное, что мы выиграли, и я очень рад. Чуть позже, пожалуй, начну осознавать, что забил три гола, но самое важное – это победа «Буковины» в сегодняшнем матче.

– Вспомни эти эпизоды. Благодаря чему удалось сегодня продемонстрировать такую ​​результативность?

– Думаю, что за счет командных действий. Мы хорошо комбинировали спереди и создали очень много моментов. Считаю, что могли победить даже с большим счетом.

– Расскажи, твой ли это первый хет-трик в карьере, или уже были подобные случаи?

– Нет, это мой первый хет-трик, поэтому ощущения очень приятные и в то же время необычные.

– Что чувствует футболист, когда забивает свой первый хет-трик?

– Даже не знаю, что сказать… Очень приятно, даже нет слов прямо сейчас.

– У тебя в руках мяч. Решил оставить себе его на память?

– Да, возьму его с собой. Попрошу, чтобы все партнёры по команде расписались на нем. Это будет памятка и часть моей коллекции.

– Впереди у «Буковины» важен кубковый матч против «Карпат». Насколько важно было сегодня победить и в хорошем тонусе подойти к следующей игре?

– То, что я показал индивидуально хорошую игру, большого значения не имеет. Главное, чтобы команда подошла к кубковому матчу с «Карпатами» в приподнятом настроении. Думаю, сегодня мы справились с этой задачей.

– Как в общем складывалась игра против «Чернигова» и что можешь сказать об этом сопернике?

– Команда хорошая, хорошо комбинирует, есть квалифицированные футболисты. Было непросто отбирать мяч. Мы много моментов не реализовали, но достаточно и реализовали. Счет 4:1 считаю вполне закономерным. Жаль только, что Даниил Каневцев все же пропустил один гол.

– Сегодня у тебя была особая поддержка на трибунах. Кому ты посвящал свои голы?

– Мы с женой договорились о таком жесте, она попросила меня отпраздновать именно так. Можно сказать, она меня вдохновила. Кроме того, на стадионе были мама и дедушка, так что посвящаю эти голы им всем.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Богдан Бойчук
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
