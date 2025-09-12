Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Transfermarkt обновил стоимость игроков MLS. На каком месте оказался Месси?
Major League Soccer
12 сентября 2025, 23:10
Transfermarkt обновил стоимость игроков MLS. На каком месте оказался Месси?

Тройка самых дорогих игроков имеет одинаковую трансферную стоимость

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков MLS.

В тройку лидеров попали футболисты с одинаковой трансферной ценой: аргентинский хавбек Родриго Де Пауль («Интер Майами»), испанский полузащитник Рики Пуч («Лос-Анджелес Гелакси») и корейский нападающий Сон Хин Мин – все по 20 млн евро.

Легендарный аргентинец Лионель Месси, выступающий в составе «Интер Майами», оказался на четвертом месте со стоимостью 18 млн евро.

Пятерку лидеров замыкает нападающий «Атланты Юнайтед» Эммануэль Латте-Лат – также 18 млн.

Недавно Transfermarkt также обновил цены игроков УПЛ.

Transfermarkt Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Рики Пуч Сон Хын Мин Родриго Де Пауль финансы статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
OKs100
За 18 миллионов мог бы Шахтер купить Месси.
