Transfermarkt обновил стоимость игроков MLS. На каком месте оказался Месси?
Тройка самых дорогих игроков имеет одинаковую трансферную стоимость
Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков MLS.
В тройку лидеров попали футболисты с одинаковой трансферной ценой: аргентинский хавбек Родриго Де Пауль («Интер Майами»), испанский полузащитник Рики Пуч («Лос-Анджелес Гелакси») и корейский нападающий Сон Хин Мин – все по 20 млн евро.
Легендарный аргентинец Лионель Месси, выступающий в составе «Интер Майами», оказался на четвертом месте со стоимостью 18 млн евро.
Пятерку лидеров замыкает нападающий «Атланты Юнайтед» Эммануэль Латте-Лат – также 18 млн.
Недавно Transfermarkt также обновил цены игроков УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Бабелюк считает, что английский клуб ошибся в ситуации с защитником сборной Украины
Поединок состоится 13 сентября и начнется в 18:00 по Киеву