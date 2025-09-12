Transfermarkt обновил стоимость игроков MLS. На каком месте оказался Месси?

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков MLS.

В тройку лидеров попали футболисты с одинаковой трансферной ценой: аргентинский хавбек Родриго Де Пауль («Интер Майами»), испанский полузащитник Рики Пуч («Лос-Анджелес Гелакси») и корейский нападающий Сон Хин Мин – все по 20 млн евро.

Легендарный аргентинец Лионель Месси, выступающий в составе «Интер Майами», оказался на четвертом месте со стоимостью 18 млн евро.

Пятерку лидеров замыкает нападающий «Атланты Юнайтед» Эммануэль Латте-Лат – также 18 млн.

Недавно Transfermarkt также обновил цены игроков УПЛ.