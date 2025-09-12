ВИДЕО. Ровно 26 лет назад в Ла Лиге дебютировал легендарный голкипер

26 лет назад испанский голкипер Икер Касильяс дебютировал за мадридский «Реал» в Ла Лиге.

12 сентября 1999 года состоялся матч 3-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» и «Реал». Встреча завершилась ничьей 2:2, а в стартовом составе «сливочных» на поле вышел 18-летний дебютант Касильяс.

С тех пор Икер провел в составе королевского клуба 725 матчей, в которых пропустил 751 гол и 264 раза сыграл на «ноль». Выступая за основную команду «Реала» в период с 1999 по 2015 год, испанец завоевал 18 трофеев:

Лига чемпионов (3)

Чемпионат Испании (5)

Кубок Испании (2)

Суперкубок Испании (4)

Суперкубок УЕФА (2)

Клубный чемпионат мира

Межконтинентальный кубок

ВИДЕО. Дебют Касильяса за Реал в Ла Лиге

Se cumplen 18 años del debut en San Mamés de un portero legendario...



Cómo ha pasado el tiempo, ¿eh @IkerCasillas? 😉🙌🔙 #LaLigaHistory pic.twitter.com/CVEJgDqOld — LALIGA (@LaLiga) September 12, 2017