ВИДЕО. Ровно 26 лет назад в Ла Лиге дебютировал легендарный голкипер
18-летний Икер Касильяс провел первый матч в чемпионате против «Атлетика»
26 лет назад испанский голкипер Икер Касильяс дебютировал за мадридский «Реал» в Ла Лиге.
12 сентября 1999 года состоялся матч 3-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» и «Реал». Встреча завершилась ничьей 2:2, а в стартовом составе «сливочных» на поле вышел 18-летний дебютант Касильяс.
С тех пор Икер провел в составе королевского клуба 725 матчей, в которых пропустил 751 гол и 264 раза сыграл на «ноль». Выступая за основную команду «Реала» в период с 1999 по 2015 год, испанец завоевал 18 трофеев:
- Лига чемпионов (3)
- Чемпионат Испании (5)
- Кубок Испании (2)
- Суперкубок Испании (4)
- Суперкубок УЕФА (2)
- Клубный чемпионат мира
- Межконтинентальный кубок
ВИДЕО. Дебют Касильяса за Реал в Ла Лиге
Se cumplen 18 años del debut en San Mamés de un portero legendario...— LALIGA (@LaLiga) September 12, 2017
Cómo ha pasado el tiempo, ¿eh @IkerCasillas? 😉🙌🔙 #LaLigaHistory pic.twitter.com/CVEJgDqOld
26 years ago, Iker Casillas made his Real Madrid debut.— B/R Football (@brfootball) September 12, 2025
The start of a special run ⚪ pic.twitter.com/TAAiqjDeKk
