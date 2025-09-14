От Раца до Крапивцова. Как украинские футболисты играли в Ла Лиге

Список предшественников Ваната изобилует знаковыми именами для нашего футбола. Есть кого вспомнить.

Василий Рац («Эспаньол», 1989)

Олег Блохин в свое время мечтал о мадридском «Реале», а его одноклубник перебрался в Каталонию. Детали перехода полузащитник рассказывал Sport.ua: «Это был еще Советский Союз. И так получилось, что меня без моего согласия и без моего ведома отдали в аренду на 3 месяца. Правда, у меня было право выбора после аренды. Мы были на турнире. Кажется, в Амстердаме. И мне в номер начали звонить какие-то журналисты и что-то спрашивать на испанском. Конечно, я ничего не понимал. Когда спросил нашего администратора, он мне рассказал, что Безверхий (первый президент «Динамо») подписал контракт на меня. Потом меня вызывает Лобановский. Говорит, что есть команда «Эспаньол», которую только что принял в прошлом тренер сборной Испании. И она предлагает взять меня в аренду на 3 месяца. А еще есть «Глазго Рейнджерс», который предлагает контракт на 3 года. С «Эспаньолом» там уже все решено. А вот с Глазго я могу либо сейчас подписать контракт на переход к ним через 3 месяца после «Эспаньола», либо могу отказаться.

И здесь я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни, отказавшись от контракта с «Рейнджерс». Раньше мне всегда тренеры подсказывали и советовали, как лучше поступить. А тут пришлось самому делать выбор. И я решил не переходить в «Рейнджерс». Теперь часто об этом думаю. О том выборе. Насколько могла измениться моя жизнь, если бы я принял это предложение. Однако, как я тогда думал: Испания – где море, где тепло, где солнце. Или Шотландия – где климат совсем другой. А у меня только родился сын. И где ему будет лучше? Поэтому я решил поехать в Испанию, а с «Рейнджерс» не подписывать контракт.

А почему с «Эспаньолом» контракт был всего на 3 месяца? Потому, что у них начались проблемы. Еще год назад они играли в финале Кубка УЕФА, затем команда посыпалась и была на грани вылета из высшего дивизиона. И Лобановский мне так и сказал, что, если они вылетят в первую лигу, я должен буду вернуться в Украину, потому что из первой лиги он не сможет меня взять в сборную. «Эспаньол» вылетел из высшего дивизиона, проиграв переходные игры. Мне предложили контракт на 3 года на выгодных условиях, но при таком раскладе я бы не попадал в сборную. И еще переживал, чтобы меня не назвали на родине предателем. Думал о родителях. Как бы им жилось, если бы их сына называли предателем. Так что я решил не продлевать контракт. Через 3 месяца я вернулся в Украину».

Рац провел за «Эспаньол» 11 матчей.

Олег Саленко («Логроньес», 1993/1994; «Валенсия», 1994/1995)

ФК Логроньес. Олег Саленко

Хотя Олег Саленко и вошел в футбольную историю как лучший бомбардир мундиаля-1994, будучи игроком российской сборной, принял он участие и в дебютном матче сборной Украины в 1992 г. Трансфер форварда в Испанию получился максимально неожиданным, ведь тогда нападавший уже был в Германии и вел переговоры с представителями Бундеслиги. Тем более, что до этого Саленко едва не перешел в «Тоттенхэм», однако не получил разрешения на работу в Англии. Поэтому аренда из «Динамо» в ряды одного из аутсайдеров Ла Лиги выглядела шагом назад. Еще и старт сезона футболист пропустил из-за травмы. Дебютировал Олег за новый клуб в феврале и уже во втором матче отличился дебютным мячом. Саленко до конца сезона забил 7 голов в 16-ти встречах и помог «Логроньесу» занять 15-е место. Следующий сезон сложился для нападающего еще лучше – 16 голов в 31-м матче. Саленко оформил и хет-трик в Ла Лиге (в 6-м туре против «Атлетика» из Бильбао).

«В Логроньесе я был королем. Знал, что при любых раскладах я – в основе», – вспоминал Олег. Несмотря на то, что команда снова сохранила место в элите, успехи Саленко не остались незамеченными. Сезон-1994/1995 он провел в Валенсии. «Летучие мыши» стали 10-ми, а вот «Логроньес» последним. Сам форвард тоже сыграл не столь мощно – 25 матчей и 7 голов, в том числе и дубль «Реала». Причин было несколько: конфликт с главным тренером Карлосом Паррейрой, конкуренция с Предрагом Миятовичем и травма колена. По словам самого нападающего, им интересовались «Барселона» и «Бавария», однако он выбрал «Рейнджерс».

«Сейчас понимаю, что поторопился с уходом из «Валенсии». Тогда же, если честно, «купился» на участие в Лиге Чемпионов, и вообще «Рейнджерс» рисовал довольно привлекательные картины. Гаскойн, Лаудруп, Маккойст – имена какие! Руководство изо дня в день только и твердило о ЛЧ, премиальные обещало огромные. Однако на самом деле все вышло не так, как ожидалось. Да и уровень национального чемпионата – просто нет слов. Короче говоря, пришел к выводу, что уж лучше постоянно «вариться» в Испании, пусть даже в клубе-середняке, чем выступать в составе неизменного чемпиона Шотландии», – признавал игрок.

В декабре 1999 года Саленко вернулся в Испанию, но это уже было всего 3 игры за «Кордобу» в Сегунде.

Сергей Погодин («Мерида», 1995)

Клуб только что вышел в Ла Лигу, поэтому искал усиление. Бывший полузащитник «Шахтера» подписал контракт на полгода, но вдоволь поиграть в Испании Погодину было не суждено. Провел только 3 встречи (1 гол) и довольно быстро выпал из основной обоймы. Ближе к концу осени даже не попадал в заявку. Зимой 1996 года перешел в «Хапоэль» (Тель-Авив), а «Мерида» завершила сезон предпоследней, вылетела из Ла Лиги.

Юрий Никифоров («Спортинг» Хихон, 1996–1998)

Противоречивая фигура, учитывая, что променял Украину на россию, однако родился в Одессе и трижды сыграл за украинскую национальную команду в 1992 году.

Защитник переехал в Испанию в середине 90-х, когда хихонцы уже выступали в Ла Лиге и пытались удержаться в элите. В первом сезоне с Никифоровым это у команды получилось – 15-е место. Второй – настоящий ужас. Две победы в 38-ми матчах, и последнее место. Команда набрала 13 очков – меньше за всю историю было только у «Сельты» (9) в сезоне-1943/1944. А вот 29 поражений «Спортинга» до сих пор являются антирекордом Ла Лиги.

Дмитрий Чигринский («Барселона», 2009/2010)

Getty Images/Global Images Ukraine

Пути защитника и испанского гранда должны были пересечься, ведь первый и последний матчи за «Шахтер» в еврокубках Дмитрий проводил как раз против «Барсы». Пеп Гвардиола год следил за Чигринским и лично просил его подписать.

«Мы были в одной группе Лиги Чемпионов вместе со «Спортингом» и «Базелем». В Донецке сыграли очень хорошо с «Барселоной», хотя в конце проиграли 1:2. После игры Йорди Кройф, на тот момент находившийся в донецком «Металлурге», сказал мне, что Гвардиола очень хорошо обо мне отзывается. Честно, никогда не думал, что это во что-то выльется. Зимой в СМИ были слухи, но не более. Через несколько дней после победы в Кубке УЕФА мне позвонили по телефону: «Все серьезно, Дмитрий. Они хотят тебя подписать». Уф! Это был первый раз, когда почувствовал настоящее давление в своей карьере. Однако, несмотря на это, момент, когда действительно увидел, что все серьезно, – это, когда Гвардиола позвонил мне во время предсезонного сбора в Швейцарии. Вот тогда я испугался. Пеп сказал мне: «Хочу, чтобы ты был партнером Пике на много лет. Поверь, мне нравится твоя работа с мячом, твоя первая передача». Я был в шоке», – рассказывал Чигринский в интервью Relevo.

Гвардиола постепенно подпускал Дмитрия к основе (12 матчей в Ла Лиге за сезон, из которых 10 в основе) и рассчитывал на него на долгие годы. Однако тогда у «Барселоны» начались финансовые проблемы, из-за чего Чигринский вернулся в «Шахтер».

«Гвардиола говорил мне о своей уверенности, что после сборов я буду хорошо играть. Все зависело от меня. Я был уверен, что буду играть в основе, выучил язык и уже адаптировался, должен был начать предсезонную подготовку. Впоследствии Пеп сказал, что до сих пор верит в меня, но у меня нет возможности здесь оставаться из-за финансовых проблем. Тогда я понял, ситуация такова, что 15 миллионов евро за почти не игравшего игрока – хорошее предложение. Я вижу ситуацию очень четко. Иногда в футболе такое происходит. Я не хотел уходить из «Барселоны», но пришлось уйти из-за долгов клуба. Им нужно было разгрузить зарплатную ведомость, а «Шахтер» готов был дать за меня 15 миллионов. Однако я до последнего не хотел уходить. Гвардиола говорил, что рассчитывает на меня, но потом он мне позвонил по телефону, сказал, что нужно идти».

Александр Яковенко («Малага», 2014)

В начале 2014 года «Фиорентина» отдала атакующего полузащитника в аренду. В дебютном матче хавбек забил в ворота «Райо Вальекано». Ту встречу «анчоусы» проиграли 1:4, а гол остался единственным для Александра в футболке «Малаги». В Ла Лиге Яковенко провел 9 встреч, а клуб занял 11-е место по итогам сезона. Интересный, но в то же время неприятный факт: «Малага» не выиграла ни одного поединка, когда Яковенко появлялся на поле: 7 поражений и 2 ничьи.

Евгений Коноплянка («Севилья», 2015–2017)

Getty Images/Global Images Ukraine

После проигрыша финала Лиги Европы-2015 с «Днепром» полузащитник перешел в команду, нанесшую украинскому клубу то самое поражение. За «Севилью» Коноплянка дебютировал в Суперкубке УЕФА против «Барселоны». Евгений вышел на замену и сравнял счет (4:4), но на 115-й минуте гол Педро принес каталонцам победу. В общей сложности первый сезон игрока в Испании получился хорошим: 32 матча (15 в старте), 4 гола и 7 ассистов в Ла Лиге. Особенным выдался поединок с «Реалом», где 2 голевые передачи «Коно» помогли победить 3:2. В том же сезоне-2015/2016 «Севилья» снова выиграла Лигу Европы (3:1 в финале с «Ливерпулем», Евгений провел матч в запасе) и дошла до финала Кубка Испании (поражение от «Барселоны» 0:2 в дополнительное время, Коноплянка вышел на замену).

Следующий сезон начался с Суперкубка Европы, где снова было поражение в дополнительное время – 2:3. На этот раз от «Реала». Украинец вышел на 62-й минуте и вскоре забил пенальти, который мог оказаться победным. Однако голы Рамоса на 90+3-й и Карвахаля на 119-й минутах лишили «Севилью» трофея. Тогда же вместо Унаи Эмери команду возглавил Хорхе Сампаоли, который не увидел Коноплянку в составе, поэтому Евгений перебрался в «Шальке».

Роман Зозуля («Бетис», 2016/2017)

Единственный сезон в Ла Лиге сложился неудачно. 151-на минута, и ни одного результативного действия. 1 сентября 2017 года клуб расторг действующий контракт с нападающим. Дальше последовал скандальный переход в «Райо Вальекано» и трансфер в «Альбасете», однако это все уже другая история, которая происходила в Сегунде.

Денис Бойко («Малага», 2016/2017)

ФК Малага

К моменту переезда голкипера в Испанию катарские шейхи уже начали терять интерес к футболу и отпускать главных звезд клуба. Дениса лично приглашал Хуанде Рамос, хорошо знавший украинца во времена «Днепра». У Бойко не получилось выиграть конкуренцию у Карлоса Камени. 3 матча в Ла Лиге и 7 пропущенных голов. Рамоса уволили в декабре, после чего украинец больше не появлялся на поле. «Малага» заняла 11-е место, а вратарь перешел в «Динамо» (Киев).

Артем Кравец («Гранада», 2016/2017)

Испанский клуб арендовал нападающего у «Штутгарта», и, в целом, форвард провел неплохой сезон: 26 матчей, 5 голов и 2 ассиста в Ла Лиге. Это при том, что 10 встреч Артем пропустил из-за травмы. Однако «Гранада» была наихудшей командой того сезона Примеры. Как следствие, последнее место и только 4 победы в 38-ми турах.

«Сыграть в чемпионате Испании – для многих это мечта. Мне тоже хотелось попробовать свои силы в Испании, тем более, целый сезон. Было немного страшно, и я действительно считаю, что молодым легче ехать в Европу. Я в любом случае вернусь в «Динамо», ведь у «Гранады» нет опции выкупа. На самом деле я не вижу себя в этой команде по разным причинам», – рассказывал Кравец в интервью Football Hub.

Максим Коваль («Депортиво», 2018)

ФК Депортиво

Вояж в Испанию голкипер, наверное, вспоминает с ужасом. Он дебютировал в 27-м туре в матче с «Эйбаром». На 11-й минуте пропустил гол, а на 39-й заработал красную карточку. Коваль вошел в историю Примеры – он стал первым вратарем Ла Лиги в XXI веке, получившим красную карточку в своем дебютном поединке. Второй раз Коваль вышел на поле в последнем туре, где «Депортиво» уступил «Валенсии» 1:2. К тому времени клуб из Ла-Коруньи уже досрочно вылетел в Сегунду.

Тогдашний наставник «Депора» причины нехватки практики у Максима объяснял так: «Дело в том, что Рубен Мартинес в настоящее время выглядит лучше, чем Коваль. У Мартинеса есть опыт и характер. Я дал шанс Ковалю, но также верю в Рубена. Думаю, что испанец более технически подготовлен. Так думаю не только я, но и весь тренерский штаб. Коваль должен продолжать работать».

Андрей Лунин («Реал» Мадрид, 2018 – т. ч.)

Вратаря брали в качестве резервного голкипера, и до сих пор он остается в составе «галактикос». Лунин дважды выигрывал чемпионат Испании и Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Обладатель Кубка Испании и победитель клубного чемпионата мира. Однако пока является вторым выбором тренерского штаба «сливочных». Единственным более или менее полноценным сезоном можно назвать кампанию-2023/2024, когда из-за травмы Куртуа Андрей провел 31 матч во всех турнирах (21 игра в Ла Лиге). В прошлом сезоне всего 14 встреч (7 в Ла Лиге). Контракт украинца рассчитан до 2030 года.

Василий Кравец («Леганес», 2019/2020)

cdlugo.com

«Леганес» проводил 4-й подряд сезон в испанской элите и зимой 2019 года приобрел украинца за 2 млн евро у «Луго». Уровень Ла Лиги защитник не потянул – всего 6 матчей. В том же году клуб вылетел в Сегунду, где Кравец вообще не попадал в заявку на поединки. После чего были аренды в «Луго», польский «Лех» и хихонский «Спортинг».

Роман Яремчук («Валенсия», 2023/2024)

Переход в «Валенсию», наверное, не самое лучшее решение нападающего. «Летучие мыши» не первый год штормило, да и сам Роман не находился на пике формы. Поэтому получилось посредственно. 25 матчей и 3 гола – не шибко хороший результат. Однако можно вспомнить забитый мяч «Реалу» (2:2). «Валенсия» закончила сезон 9-й, а Яремчук отправился в «Олимпиакос».

Артем Довбик («Жирона», 2023/2024)

Если у Яремчука получилось не очень, то другой украинский форвард разорвал Ла Лигу. К тому времени самый дорогой футболист в истории «Жироны» (приобрели у «Днепра-1» за 7 млн ​​евро) отбил свой переход с лихвой. Уже в дебютном поединке против «Реал Сосьедад» забил с передачи Цыганкова. Довбик стал первым украинцем, получившим награду игрока месяца в Ла Лиге (декабрь 2023 года). В январе за 6 минут забил 3 мяча в ворота «Севильи». «Жирона» заняла историческое 3-е место, а Артем стал лучшим бомбардиром турнира: 24 гола в 36-ти матчах. Довбик попал в символическую сборную сезона от Marca и в список 30-ти номинантов на Золотой мяч. Затем нападающий за 30,5 миллиона евро перешел в итальянскую «Рому».

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Виктор Цыганков («Жирона», 2023 – т. в.)

Переезд в Испанию действительно пошел Виктору на пользу. Полузащитнику почти не понадобилось времени на адаптацию. За дебютные полгода в Ла Лиге хавбек провел 19 матчей (3 гола и 6 ассистов). Уже в следующем сезоне-2023/2024 выходил на поле 30 раз (8 голов и 7 ассистов) и помог клубу провести лучший сезон в истории, в котором «Жирона» взяла бронзовые медали, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. После такого успеха произошло громкое падение. Продажа многих лидеров очень сильно повлияла на команду, не потянувшую игру на нескольких фронтах. В прошлом сезоне «Жирона» едва спаслась от вылета из Ла Лиги, лишь на 1 очко опередив «Леганес». Цыганков провел 27 матчей (2 гола и 5 ассистов). Текущую кампанию бело-красные начали с 3-х поражений. Виктор сыграл 2 матча и отдал 1 ассист. Возможно, для украинца пришло время нового вызова.

Владислав Крапивцов («Жирона», 2025 – т. в.)

После распада «Днепра-1» голкипер должен был оказаться в Англии. Однако «Арсенал» по итогам пересмотра не предложил контракт, а у «Челси» уже не было возможности подписывать игроков из-за пределов ЕС. В конце 2024 года вратарь отправился в Испанию, где в декабре успешно прошел просмотр в «Жироне». 18 мая 2025 года дебютировал в Ла Лиге в проигранном матче «Реал Сосьедад» (2:3). В сезоне-2025/2026 провел 2 стартовые встречи, в которых пропустил 6 голов (поражение 1:3 от «Райо Вальекано», но первые 2 гола в той игре пропустил еще Пауло Гассанига, и 0:5 от «Вильярреала»).

Игорь ЯВКИН