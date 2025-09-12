Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025, 14:11
ВИДЕО. Нейтралка Кудерметова покинула Гвадалахару, не пожав руку сопернице

Виктория Хименес Касинцева выбила вторую сеяную в 1/8 финала пятисотника в Мексике

ВИДЕО. Нейтралка Кудерметова покинула Гвадалахару, не пожав руку сопернице
Instagram. Виктория Хименес Касинцева

123-я ракетка мира Виктория Хименес Касинцева из Андорры вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

Во втором раунде Виктория в двух сетах переиграла вторую сеяную Веронику Кудерметову (WTA 26) за 1 час и 31 минуту.

WTA 500 Гвадалахара. Хард, 1/8 финала

Виктория Хименес Касинцева (Андорра) [Q] – Виктория Кудерметова [2] – 6:4, 6:2

После завершения встречи Кудерметова не пожала руку сопернице. В прошлом году «нейтралка» на этих же кортах била себя по голове, когда во втором раунде упустила преимущество со счета 5:0 в третьем сете поединка против Камилы Осорио.

20-летняя Хименес Касинцева впервые в карьере одержала победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA. Ее следующей оппоненткой будет представительница США Ива Йович (WTA 73).

Хименес Касинцева в Гвадалахаре стартовала с квалификации. Помимо Кудерметовой, на пятисотнике в Мексике она также уже успела одолеть Марию Фернанду Наварро (WTA 702), Каденс Брейс (WTA 210) и Елену Приданкину (WTA 209).

