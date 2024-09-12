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  4. Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
WTA
12 сентября 2024, 14:25 |
351
3

Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете

Пожоже, Веронику Кудерметову покусал Андрей Рублев

12 сентября 2024, 14:25 |
351
3
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Осорио

«Нейтральная» теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Камиле Осорио из Колумбии во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре – 6:7(5), 7:6(2), 5:7.

В решающем сете Кудерметова упустила преимущество 5:0. При счете 5:5 Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове. Перед этим она проиграла 19 из 20 очков.

Отметим, что часто подобные шоу на корте устраивает Андрей Рублев.

Матч длился 3 часа 21 минуту. В 1/4 финала Осорио сыграет против еще одной «нейтральной» теннисистки Камиллы Рахимовой.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
довбануті кацапи на всю голову
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+1
Disiny7
З нейтралками все зрозуміло - двбануті, але ж уявіть, щоб наша Мартуля зробила з тією ракеткою 
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0
Saar
Орки - скажена порода, яку потрібно відстрілювати!
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0
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