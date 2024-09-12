Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете

«Нейтральная» теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Камиле Осорио из Колумбии во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре – 6:7(5), 7:6(2), 5:7.

В решающем сете Кудерметова упустила преимущество 5:0. При счете 5:5 Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове. Перед этим она проиграла 19 из 20 очков.

Отметим, что часто подобные шоу на корте устраивает Андрей Рублев.

Матч длился 3 часа 21 минуту. В 1/4 финала Осорио сыграет против еще одной «нейтральной» теннисистки Камиллы Рахимовой.