Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Пожоже, Веронику Кудерметову покусал Андрей Рублев
«Нейтральная» теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Камиле Осорио из Колумбии во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре – 6:7(5), 7:6(2), 5:7.
В решающем сете Кудерметова упустила преимущество 5:0. При счете 5:5 Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове. Перед этим она проиграла 19 из 20 очков.
Отметим, что часто подобные шоу на корте устраивает Андрей Рублев.
Матч длился 3 часа 21 минуту. В 1/4 финала Осорио сыграет против еще одной «нейтральной» теннисистки Камиллы Рахимовой.
:( #kudermetova— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 12, 2024
ht: @gabyserrar pic.twitter.com/T30hGTQPek
NEVER GIVE UP MENTALITY 😤@CamiOsorioTenis | #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/34YMtKz6RD— wta (@WTA) September 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда занимает последнее место в группе
Александр Костылев впервые прокомментировал свое участие в шоу-матче с россиянами