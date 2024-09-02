US Open02 сентября 2024, 10:09 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:43
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ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил руку, на корт вызвали доктора
Андрей снова за свое
02 сентября 2024, 10:09 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:43
1366
4
Болгарский теннисист Григор Димитров в пятисетовом матче одолел шестого сеяного Андрея Рублева в 1/8 финала на Открытом чемпионате США – 6:3, 7:6(3), 1:6, 3:6, 6:3.
Уже в первом сете Рублев не смог сдержать эмоции, из-за чего дважды ударил ракеткой по колену, а потом шесть раз по руке. При счете 1:4 в первом сете к Рублеву вышел физио, чтобы обработать разбитую руку.
Отметим, что с Андреем подобное случается не впервые, он любит бить себя ракеткой по колену, иногда пинает скамейки и часто грубит судьям.
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Але смійтеся, смійтеся - РуБля так себе заводить. Він із 0:2 відігрався. Але в 5 сеті в нього, мабуть, уже не лишилося цілих ракеток.