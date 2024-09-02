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  4. Минус Рублев и Рууд. Определена половина участников 1/4 финала US Open
US Open
02 сентября 2024, 07:30 | Обновлено 02 сентября 2024, 07:32
842
0

Минус Рублев и Рууд. Определена половина участников 1/4 финала US Open

Григор Димитров и Тэйлор Фритц обыграли соперников из первой десятки мирового рейтинга

02 сентября 2024, 07:30 | Обновлено 02 сентября 2024, 07:32
842
0
Минус Рублев и Рууд. Определена половина участников 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Состоялись поединки четвертого раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.

Григор Димитров в пятисетовом матче одолел шестого сеяного Андрея Рублева. Болгарский теннисист вышел на американца Фрэнсис Тиафо, который остановил Алексей Попырина, ранее сенсационно обыгравшего действующего чемпиона Новака Джоковича.

Американец Тэйлор Фритц добыл волевую победу над восьмым сеяным Каспером Руудом. Александр Зверев также оформил камбэк в поединке против Брэндона Накашимы.

US Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Тэйлор Фритц [12] – Каспер Рууд [8] – 3:6, 6:4, 6:3, 6:2
Александр Зверев [4] – Брэндон Накашима – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Григор Димитров [9] – Андрей Рублев [6] – 6:3, 7:6(3), 1:6, 3:6, 6:3
Фрэнсис Тиафо [20] – Алексей Попырин [28] – 6:4, 7:6(3), 2:6, 6:3

US Open. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4]
Григор Димитров [9] – Фрэнсис Тиафо [20]

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Григор Димитров Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Фрэнсис Тиафо Каспер Рууд Алексей Попырин Брэндон Накашима US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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