Минус Рублев и Рууд. Определена половина участников 1/4 финала US Open

Состоялись поединки четвертого раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.

Григор Димитров в пятисетовом матче одолел шестого сеяного Андрея Рублева. Болгарский теннисист вышел на американца Фрэнсис Тиафо, который остановил Алексей Попырина, ранее сенсационно обыгравшего действующего чемпиона Новака Джоковича.

Американец Тэйлор Фритц добыл волевую победу над восьмым сеяным Каспером Руудом. Александр Зверев также оформил камбэк в поединке против Брэндона Накашимы.

US Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Тэйлор Фритц [12] – Каспер Рууд [8] – 3:6, 6:4, 6:3, 6:2

Александр Зверев [4] – Брэндон Накашима – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Григор Димитров [9] – Андрей Рублев [6] – 6:3, 7:6(3), 1:6, 3:6, 6:3

Фрэнсис Тиафо [20] – Алексей Попырин [28] – 6:4, 7:6(3), 2:6, 6:3

US Open. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4]

Григор Димитров [9] – Фрэнсис Тиафо [20]