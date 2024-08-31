Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Алексей Попырин выбил именитого Новака в 3-м раунде и пробился во 2-ю неделю мейджора
Второй номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2024.
В 1/16 финала именитый серб в четырех сетах неожиданно проиграл Алексею Попырину (Австралия, ATP 28) за 3 часа и 20 минут.
US Open 2024. 1/16 финала
Алексей Попырин (Австралия) [28] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4
До старта американского мейджора Попырина завоевал трофей на Мастерсе в Торонто, в финале закрыв Андрея Рублева.
Это была четвертая встреча соперников. Попырин впервые одолел Ноле.
В 4-м раунде американского мейджора Попырина сыграет против 20-го сеяного Фрэнсиса Тиафо, который ранее оказался сильнее Бена Шелтона.
Отметим, что Джокович в прошлом году выиграл трофей на кортах Нью-Йорка. Всего на счету Новака 4 титула USO.
Днем ранее на стадии 1/32 финала еще один фаворит турнира Карлос Алькарас не менее сенсационно вылетел от Ботик ван де Зандсхулпа.
Alexei Popyrin just claimed the biggest win of his career! pic.twitter.com/iYcCxnWmfX— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024
AUSSIE, AUSSIE, ALEXEI! pic.twitter.com/iDmogtRqaY— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024
A stunning storyline. pic.twitter.com/v83MmADDfh— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024
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