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US Open
31 августа 2024, 06:50 | Обновлено 31 августа 2024, 06:54
410
1

Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала

Алексей Попырин выбил именитого Новака в 3-м раунде и пробился во 2-ю неделю мейджора

31 августа 2024, 06:50 | Обновлено 31 августа 2024, 06:54
410
1
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин

Второй номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2024.

В 1/16 финала именитый серб в четырех сетах неожиданно проиграл Алексею Попырину (Австралия, ATP 28) за 3 часа и 20 минут.

US Open 2024. 1/16 финала

Алексей Попырин (Австралия) [28] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

До старта американского мейджора Попырина завоевал трофей на Мастерсе в Торонто, в финале закрыв Андрея Рублева.

Это была четвертая встреча соперников. Попырин впервые одолел Ноле.

В 4-м раунде американского мейджора Попырина сыграет против 20-го сеяного Фрэнсиса Тиафо, который ранее оказался сильнее Бена Шелтона.

Отметим, что Джокович в прошлом году выиграл трофей на кортах Нью-Йорка. Всего на счету Новака 4 титула USO.

Днем ранее на стадии 1/32 финала еще один фаворит турнира Карлос Алькарас не менее сенсационно вылетел от Ботик ван де Зандсхулпа.

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Алексей Попырин Новак Джокович US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
З Попиріна такий австралієць, як з мене індус
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