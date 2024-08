Не Рублев. Определен чемпион Мастерса в Монреале

Представитель Австралии Алексей Попырин (АТР 30) выиграл титул хардового турнира АТР 1000 в Монреале (Канада).

В финале Попырин в двух сетах одолел «нейтрального» теннисиста Андрея Рублева за 1 час и 30 минут.

АТР 1000 Монреаль. Хард. Финал

Андрей Рублев [5] – Алексей Попырин (Австралия) – 2:6, 4:6

Это была третья встреча соперников. Попырин выиграл 2-й очный поединок.

Попырин на пути к титул Мастерса, помимо Рублева, обыграл Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

Алексей выиграл 3-й титул в карьере и крупнейший в карьере.

Masters 1000 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 has a nice ring to it 🏆@AlexeiPopyrin99 claims the biggest title of his career with a 6-2 6-4 victory over Rublev. ✨@OBNmontreal | #OBN24 pic.twitter.com/8j2g0xGCnc