Зизу Бергс: выбил Рублева, первая победа над топ-10, трогательная история
Бельгийский теннисист поделился своими эмоциями после победы
На хардовом турнире АТР 1000 в Майами бельгиец Зизу Бергс (ATP 51) переиграл в 1/32 финала нейтрального Андрея Рублева (ATP 9) 7:5, 6:4, и тем самым оформил первую в своей карьере победу над теннисистом из топ-10.
Во время послематчевого интервью Зизу не сдерживал своих эмоций:
«Честно говоря, я не знаю, что и думать. Это просто очень эмоциональный день для меня. Три года назад, в этот день, умер мой дедушка (плачет). Я играл здесь против Коккинакиса и проиграл 7:6 в третьем сете.
И после этого я пошел в раздевалку и узнал об этой новости. Так что сегодня эта победа над игроком из топ-10 просто невероятна (плачет)».
24 марта в 1/16 финала Бергс сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (ATP 30).
"It's a very emotional win for me." 😢— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2025
Amazing moment - and emotions - from @ZizouBergs at #MiamiOpen pic.twitter.com/2EbZ83b4mr
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