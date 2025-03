Зизу Бергс: выбил Рублева, первая победа над топ-10, трогательная история

На хардовом турнире АТР 1000 в Майами бельгиец Зизу Бергс (ATP 51) переиграл в 1/32 финала нейтрального Андрея Рублева (ATP 9) 7:5, 6:4, и тем самым оформил первую в своей карьере победу над теннисистом из топ-10.

Во время послематчевого интервью Зизу не сдерживал своих эмоций:

«Честно говоря, я не знаю, что и думать. Это просто очень эмоциональный день для меня. Три года назад, в этот день, умер мой дедушка (плачет). Я играл здесь против Коккинакиса и проиграл 7:6 в третьем сете.

И после этого я пошел в раздевалку и узнал об этой новости. Так что сегодня эта победа над игроком из топ-10 просто невероятна (плачет)».

24 марта в 1/16 финала Бергс сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (ATP 30).

