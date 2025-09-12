Крузейро на пути к очередному трофею
Клуб с наибольшим количеством Кубков Бразилии снова будет играть в полуфинале соревнования
Определились полуфинальные пары Кубка Бразилии: «Крузейро» – «Коринтианс» и «Васко да Гама» – «Флуминенсе».
«Крузейро» является рекордсменом турнира, выиграв его 6 раз. «Коринтианс» имеет в своем активе 3 выигранных трофея, «Васко да Гама» и «Флуминенсе» – по 1.
Победители Кубка Бразилии
- 6 – Крузейро
- 5 – Фламенго
- 5 – Гремио
- 4 – Палмейрас
- 3 – Коринтианс
- 2 – Атлетико Минейро
- 1 – Интернасьонал
- 1 – Флуминенсе
- 1 – Атлетико Паранаэнсе
- 1 – Спорт Ресифи
- 1 – Сантос
- 1 – Васко да Гама
- 1 – Сан-Паулу
- 1 – Крисиума
- 1 – Жувентуде
- 1 – Санто-Андре
- 1 – Паулиста
