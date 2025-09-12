Крузейро на пути к очередному трофею

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
12 сентября 2025, 13:28 | Обновлено 12 сентября 2025, 14:14
Клуб с наибольшим количеством Кубков Бразилии снова будет играть в полуфинале соревнования

Getty Images/Global Images Ukraine

Определились полуфинальные пары Кубка Бразилии: «Крузейро» – «Коринтианс» и «Васко да Гама» – «Флуминенсе».

«Крузейро» является рекордсменом турнира, выиграв его 6 раз. «Коринтианс» имеет в своем активе 3 выигранных трофея, «Васко да Гама» и «Флуминенсе» – по 1.

Победители Кубка Бразилии

  • 6 – Крузейро
  • 5 – Фламенго
  • 5 – Гремио
  • 4 – Палмейрас
  • 3 – Коринтианс
  • 2 – Атлетико Минейро
  • 1 – Интернасьонал
  • 1 – Флуминенсе
  • 1 – Атлетико Паранаэнсе
  • 1 – Спорт Ресифи
  • 1 – Сантос
  • 1 – Васко да Гама
  • 1 – Сан-Паулу
  • 1 – Крисиума
  • 1 – Жувентуде
  • 1 – Санто-Андре
  • 1 – Паулиста
Тиаго Силва стал третьим бомбардиром среди защитников в XXI веке
Коринтианс – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз и анонс на матч Кубка Бразилии
Бразильцы назвали цену. Шахтер и Гремио продолжают торговаться по Меку
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
