Крузейро на пути к очередному трофею

Определились полуфинальные пары Кубка Бразилии: «Крузейро» – «Коринтианс» и «Васко да Гама» – «Флуминенсе».

«Крузейро» является рекордсменом турнира, выиграв его 6 раз. «Коринтианс» имеет в своем активе 3 выигранных трофея, «Васко да Гама» и «Флуминенсе» – по 1.

Победители Кубка Бразилии

🏆🇧🇷 Campeões da Copa do Brasil :



0️⃣6️⃣ - 🦊 Cruzeiro

0️⃣5️⃣ - 🇪🇪 Grêmio

0️⃣5️⃣ - 🇦🇱 Flamengo

0️⃣4️⃣ - 🐷 Palmeiras

0️⃣3️⃣ - 🦅 Corinthians

0️⃣2️⃣ - 🐓 Atlético-MG

0️⃣1️⃣ - 🇧🇳 Criciúma

0️⃣1️⃣ - 🇦🇹 Internacional

0️⃣1️⃣ - 🦜 Juventude

0️⃣1️⃣ - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Santo André

0️⃣1️⃣ - 🇬🇪